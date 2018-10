Ecologistas lamenta que normas como la de caminos públicos o del litoral queden pendientes con el adelanto electoral

Publicado 08/10/2018 14:38:14 CET

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ecologistas en Acción ha lamentado que el adelanto electoral al próximo 2 de diciembre anunciado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, vaya a provocar que no dé tiempo a aprobar determinadas leyes como la de caminos públicos o de defensa animal, así como que no se proceda en esta legislatura a la revisión al Plan de Protección del Litoral, tumbado por los tribunales por un defecto de forma al haber sido aprobado por un gobierno en funciones.

"Cuando el Ejecutivo fue fijo, sin embargo, no solo no se ha rehecho la norma y presentado a aprobación, sino que no se ha hecho nada, y mucho nos tememos que se llevará un tiempo así, pues quién sabe lo que puede salir de aquí o lo que tardará en constituirse el nuevo gobierno", ha indicado a Europa Press la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Dolores Yllescas.

Así pues, el colectivo lamenta que no se hayan aprobado determinadas leyes "que nos interesaban" ni que tampoco se hayan puesto en marcha "simples acciones de gobierno".

Según Yllescas, también es digno de crítica el hecho de que otras actuaciones, como el anuncio de apertura de complejos mineros --que los ecologistas han llegado a llevar a los tribunales--, se hayan realizado "precipitadamente y con ligereza".

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha expresado sus pretensiones de cara a la futura administración andaluza pidiendo que se retomen los proyectos varados e ironizando al reclamar que "no se vaya a aprobar nada estando en funciones".

LA SITUACIÓN EN DOÑANA

En lo que respecta a la situación del mayor espacio natural de Andalucía, el Parque de Doñana, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en este espacio, Juan José Carmona, ha subrayado a Europa Press que la Junta deja "trabajo pendiente" en este ámbito, como el asunto del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas natural.

"El Estado puede intervenir y ayudar a empujar la cuestión: hubiera estado bien concluir ahora que había buena sintonía entre dos gobiernos socialistas", ha expuesto Carmona, que sí incide en que el Ejecutivo estatal puede realizar su parte tanto en esta iniciativa como en otras --por ejemplo, el Plan de la Fresa--.

En todo caso, WWF apuesta por no utilizar "cuestiones ya finalizadas" como "arma electoral" y sostiene que existen cuestiones en Doñana que "hay que tratar con más seriedad", como todo lo concerniente a las infraestructuras viarias, "cuyo estado es bueno en la zona, pero con la necesidad de dejar de sacar proyectos 'zombi' como la Huelva-Cádiz o el desdoble de carreteras hasta el Rocío".