La edad media de inicio de consumo de tabaco y alcohol en Andalucía se sitúa en torno a 14 años y la de cannabis en 14,7

Archivo - Imagen de archivo de una persona con marihuana. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edad media de inicio de consumo de tabaco en la comunidad autónoma andaluza es de 14 años, situándose en los 14,2 años la media de empezar a consumirlo de forma diaria, según los datos extraídos de la Encuesta autonómica sobre el uso de drogas en alumnos de Enseñanzas Secundarias (Estudes) en Andalucía 2025, que marca la edad media de inicio en el consumo de alcohol en los 13,9 años y la del cannabis en los 14,7.

Con estas cifras, Andalucía es de las primeras regiones con la edad más baja de los jóvenes que comienzan a consumir antes cannabis (14,7), equiparada con Baleares y Castilla La Mancha (14,7) y precedida sólo por Ceuta con la edad media más baja (14,4 años).

En cuanto al consumo de tabaco, el porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que ha fumado alguna vez en la vida la comunidad andaluza se sitúa en un 27,5% (hombres) y 26,4% (mujeres) mientras que el de fumadores habituales --en los últimos 30 días-- es del 15,3% (hombres) y 13,9% (mujeres). Por tanto, el número de estudiantes hombres andaluces que han fumado alguna vez en la vida es mayor que el de las mujeres, con 1,1 puntos porcentuales de diferencia. En fumadores habituales, los hombres se sitúan 1,4 puntos por encima de las mujeres.

Respecto al alcohol, un 75,8% de los 3.907 alumnos andaluces encuestados lo ha probado alguna vez en la vida. Por género, las mujeres superan a los hombres, con un 76,9% y 74,7%, respectivamente.

En el ámbito del cannabis, el porcentaje de estudiantes en Andalucía que consumido cannabis alguna vez en la vida se sitúa en el 19%. Esta sustancia es más consumida por los hombres, cuyo porcentaje de consumo alguna vez en la vida es del 22,9% frente al 14,8% en mujeres. En los últimos 12 meses, un 17% de los estudiantes varones andaluces han tomado cannabis, mientras que el porcentaje femenino es del 10,4%.

Sobre el uso de cigarrillos electrónicos, Extremadura y Andalucía se posicionan como las Comunidades Autónomas que tienen mayor representación dentro de los alumnos que han consumido alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, con poca diferencia entre ambas regiones. En concreto, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor representación tanto dentro de los alumnos que han consumido alguna vez en la vida (58,2%) como entre los que lo han usado en los últimos 12 meses (50%).

En el lado contrario, excluyendo Ceuta y Melilla, se sitúa Galicia mostrando las menores prevalencias. Concretamente, un 41,4% los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han consumido alguna vez cigarrillos electrónicos y un 33% los han usado en los últimos 12 meses.

En este sentido, el porcentaje de mujeres que han usado el cigarrillo electrónico alguna vez en la vida es 0,8 puntos porcentuales mayor que el de los hombres (57,8% frente al 58,6%). En el consumo en el último año también superan las mujeres (50,5%) al sexo masculino (49,4%).