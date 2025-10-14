La edil de Movilidad de Granada afea al PSOE que critique en la ZBE lo que "fue incapaz de hacer"

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Protección Ciudadana y Movilidad de Granada, Ana Agudo, ha afeado este martes las declaraciones de la portavoz municipal del PSOE, Raquel Ruz, sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por limitarse a su parecer a criticar lo que "fue incapaz de hacer" en su etapa de gobierno incluso teniendo "la obligación legal", así como que opte en su opinión por "generar alarma" y a "atacar todo lo que impulsa este equipo de gobierno", del PP.

Así lo ha hecho Agudo en un audio remitido a los medios después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, haya exigido a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que ofrezca "soluciones reales" a los comerciantes de la ciudad ante el "descenso notable" de la clientela, especialmente del área metropolitana, que ha dicho que se ha producido tras la entrada en vigor de la ZBE el pasado 1 de octubre.

En opinión de la edil de Movilidad, Ruz "se limita a criticar lo que ella misma fue incapaz de hacer cuando tuvo la oportunidad y además la obligación legal" y resulta "totalmente incoherente hablar de cuidar la salud de los granadinos mientras se defiende la entrada de vehículos altamente contaminantes en la ciudad con el daño que eso supone para todos".

Toda "persona puede acceder a la ciudad con normalidad utilizando alguno de los más de 45 aparcamientos habilitados, evitando así el tráfico de agitación que más contamina", ha defendido Agudo para quien no se puede "evaluar una medida de movilidad sostenible tras apenas diez días", en tanto "la ciudadanía necesita un tiempo para informarse y para adaptarse".

"Si de verdad le preocupa la salud de los granadinos, la señora Ruz debería ayudar a explicar las facilidades existentes en lugar de generar alarma", ha añadido Agudo, para quien la "actitud" de la dirigente socialista "demuestra una vez más que el PSOE no tiene un proyecto de ciudad y se limita a atacar todo lo que impulsa este equipo de gobierno tenga o no tenga sentido".