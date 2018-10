Edil del PSOE en Linares (Jaén) renuncia a su acta al no identificarse con las acciones de su partido

Actualizado 17/08/2018 12:22:23 CET

LINARES (JAÉN), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora concejala de Recursos Humanos e Igualdad en el Ayuntamiento de Linares, Carmen Domínguez (PSOE), ha presentado su renuncia al acta al no sentirse identificada con las acciones de su partido tras la expulsión del alcalde, Juan Fernández.

De este modo, la edil no sigue el mismo camino que el resto de sus compañeros en el grupo socialista --siete tras la expulsión de Fernández y Joaquín Robles--, quienes esta semana han dejado las delegaciones que tenían encomendadas, pero manteniendo sus actas.

Además, han anunciado una moción de censura una vez que el regidor ha asegurado que no dimitirá. Por el momento, la han presentado ante notario a la espera de recabar los apoyos necesarios para formalizarla en el Consistorio, algo que parece bastante difícil habida cuenta de la postura en contra mostrada por la mayoría de la oposición en una Corporación, además, muy fragmentada con siete no adscritos.

Domínguez ha explicado a Europa Press que ha renunciado a su acta porque debe "ser respetuosa con la resolución de la Ejecutiva Federal" del PSOE en la que se expulsaba a Fernández y al que fuera secretario se Organización Juan Sánchez, a raíz de la cual "la ejecutiva local en Linares decidió desarrollar una serie de actuaciones en las cuales estaban implicados los concejales".

La edil ha afirmado que las acepta, acata y respeta "porque ha sido elegida democráticamente la ejecutiva local de mi partido", si bien ha matizado que no está de acuerdo, ya que "implica una serie de acciones que repercuten en la gobernabilidad del Ayuntamiento".

"No sólo una cuestión de orden interno del partido, sino que afectan al Ayuntamiento y que yo considero que no son acertadas, que no benefician ni al PSOE ni a la ciudad", ha manifestado Domínguez.

Por eso, a su juicio, "lo más honesto, lo más honrado es dejar el acta de concejala", de modo que deja "libre que otra persona que ocupe mi lugar pueda acometer eso". "Pero yo no me siento identificada en absoluto con esas actuaciones ni con la situación a la que se ha llegado y no quiero formar parte de eso", ha afirmado.