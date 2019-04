Educación asegura que "no hay ninguna queja de discriminación a alumnos varones" y Vox dice que "estarán vigilantes"

Publicado 10/04/2019 12:48:23 CET

El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, ha asegurado este miércoles en comisión parlamentaria que "no hay ninguna queja registrada de discriminación a alumnos varones" y ha destacado que en Andalucía "se educa en igualdad", mientras que el diputado de Vox Francisco Serrano ha asegurado que "hay que educar en igualdad sin planteamientos ideológicos" y que "estarán vigilantes".

Imbroda ha respondido así durante la comparecencia solicitada por Vox para que informase sobre planes y medidas discriminatorias por razón de sexo aplicadas contra los alumnos varones en Andalucía, a raíz de lo sucedido en el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'El Andévalo' en la localidad onubense de Puebla de Guzmán con motivo de la conmemoración el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, cuyo expediente finalmente archivó la Fiscalía de Menores de Huelva.

"En Andalucía no hay ninguna medida contra ningún varón ni ningún alumno", ha manifestado Imbroda, que ha afirmado que "en el empeño de despolitizar la educación no se deben introducir matices y cuestiones ideológicas, al tiempo que ha destacado que "al margen de que la igualdad sea un mandato constitucional y legal, es una obligación moral" y ha añadido que "la realidad social dice también que hay mucho camino que recorre en materia de igualdad".

Así, el consejero de Educación ha añadido que si hubiera medidas discriminatorias en la educación andaluza "el servicio de inspección hubiera actuado porque vulneraría la ley y habría quejas y reclamaciones por parte de los padres y alumnos". Y, ha explicado que "tras revisar todos los datos en los servicios sociales y en las ocho delegaciones territoriales, y preguntar por cuántas quejas ha podio haber por discriminación contra alumnos varones, la respuesta ha sido cero".

En este sentido, ha apuntado que en la provincia de Huelva desde 2016 "el número de procedimientos abiertos por los centros docentes en relación con la convivencia escolar han sido 308, de los cuales por razón de género ha habido dos --el 0,65%-- y por razón de discriminación a alumnos varones ha habido cero". "Lo que sí hubo --continúa-- fue una información falsa publicada en los medios de lo sucedido en Puebla de Guzmán, una conducta no cierta ni ajustada a la realidad, como así lo dictaminó no solo la inspección sino también la Fiscalía de Menores".

"Hay que educar en igualdad para contar con personas libres e iguales, y esto hay que hacerlo desde la normalidad, sin aspavientos, ni estridencia ideológicas, porque todos compartimos la misma normativa y si hay alguien que se sale de ella se actúa sin generar un ruido mediático innecesario y absurdo", ha abundado el consejero de Educación, que ha añadido que "se creó cierta alarma de una manera un tanto ficticia".

Imbroda ha insistido en que la actividad del IES 'El Andévalo" "no se desarrolló ni se planteó definitivamente pese al revuelo" y que la Consejería de Educación "actuó para velar con el cumplimiento de la legalidad, así como al fiscalía". Pero, ha agregado que "lo que sí pasó el 6 de marzo es que varias personas, algunas diputadas de Vox, se personaron en el centro y empezaron a hacer fotografías de los pasillos y a pedir explicaciones a la directora, que les pidió que abandonasen el centro porque no eran miembros de la comunidad educativa".

Al respecto, Imbroda ha recordado a Vox que "el reglamento del Parlamento establece el procedimiento para que se puedan visitar las instituciones", así que "mírenlo, úsenlo y no vuelvan a entrar sin autorización a un centro educativo".

VOX PIDE "NO ADOCTRINAR A LOS NIÑOS"

Por su parte, el diputado de Vox Francisco Serrano ha subrayado que la legislación "es clara" y que "no puede haber discriminación por razón de sexo y menos a niños", a la par que exige "no adoctrinar a los niños" y "coeducar en igualdad sin planteamientos ideológicos". Así, ha añadido que la actividad en el IES 'El Andévalo' "no tuvo lugar, pero existió" y subraya que eso "no sirve para coeducar en igualdad porque eso genera división, rechazo e incomprensión absoluta".

De este modo, Serrano ha dicho que "igualdad por equidad significa que en algunos casos tengamos que aplicar normas de discriminación positiva, pero a los niños no", y ha rechazado "la discriminación con niños por razón de cultura e ideología", al tiempo que ha defendido el "derecho a celebrar la Semana Santa, una cuestión cultural no solo religiosa", frente a centros que "privan a los niños de esa dignidad".

"Desde Vox queremos la igualdad y que esto no se vuelva a repetir, para lo cual vamos a estar atentos", ha concluido Serrano.