Efectuadas obras de mejora y acondicionamiento de la pista deportiva de Almaciles (Granada) que estaban "en desuso"

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, en su visita a Almaciles (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado la pedanía de Almaciles, perteneciente a La Puebla de Don Fadrique, donde se ha llevado a cabo la mejora y acondicionamiento de su pista deportiva, una instalación que se encontraba "en desuso y prácticamente abandonada".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, esta actuación se enmarca dentro de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la institución provincial, que ha destinado una inversión íntegra de 50.000 euros para la recuperación de este espacio, con el objetivo de "fomentar la práctica deportiva y mejorar la calidad de vida de los vecinos".

En contexto, Rodríguez, que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Jesús Fernández, y la alcaldesa pedánea, Albina Mateos, ha destacado la importancia de esta intervención señalando que "Almaciles es el núcleo de población más lejano de la capital, y aun así va a contar con una instalación deportiva de primer nivel. Trabajando de la mano entre administraciones se consiguen las mismas oportunidades para todos los vecinos de la provincia".

Por su parte, Fernández ha afirmado que "desde el Ayuntamiento estamos muy comprometidos con Almaciles", destacando que "se ha invertido una cantidad importante para que se puedan disfrutar estas instalaciones y fomentar el deporte y la actividad física entre los vecinos".

Finalmente, Mateos ha mostrado su emoción ante la finalización del proyecto, asegurando que "es un sueño hecho realidad contar con esta pista deportiva". Asimismo, ha señalado que "la visita del presidente es un orgullo para todos" y ha añadido que "para Almaciles es algo muy importante, ya que permitirá atraer a más personas a un núcleo afectado por la despoblación, convirtiéndose en un aliciente más".