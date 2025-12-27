Elevado en Andalucía la fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones

Archivo - Una mujer con una paraguas en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este sábado que, ante las previsiones meteorológicas, con avisos rojos, naranjas y amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en distintos puntos de Andalucía, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sanz ha incidido en "extremar la precaución, protégete y sigue los consejos 112 que salvan vidas".

Asimismo, cabe recordar que el sistema de envío de avisos masivos 'EsAlert' ha sido activado este sábado en la provincia de Málaga en las zonas con aviso rojo por lluvias, ubicados las comarcas de Sol y Guadalhorce. La alerta ha sido enviada a 27 municipios.

Tal y como ha emitido la Sala Coordinadora en una nota, durante el domingo --desde las 12.00 hasta las 18.30 horas-- se han atendido un total de 68 avisos relacionados con los efectos de las lluvias. La mayoría de ellos proceden de la provincia de Málaga (54), siendo el municipio malagueño más afectado el de Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos.

También se han atendido incidentes en las localidades de Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos --vallas, señales de tráfico, poste de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño, toldos, elementos de fachada y similares, caídos o a punto de caer--; anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos.

Por otro lado, en Benahavís, se ha producido un desprendimiento de ladera y granizo que ha obligado al corte total de la carretera A-397 en ambos sentidos desde el punto kilométrico 13 al 31.

En la provincia de Cádiz se atendieron varios avisos relacionados con anegaciones de viviendas, calles y garajes, principalmente en los municipios de San Roque y La Línea, y en menor medida en Algeciras, Los Barrios y San Martín del Tesorillo. Un rayo ha caído en una farola en la avenida del Burgo, en Santa Margarita en La Línea, sin provocar daños personales.

El 112 también ha informado de que en la provincia de Huelva se atendieron un par de incidencias, una en una calle de Ayamonte anegada por lluvias y otra en Rociana, donde una rama cayó en la carretera HU-4102.