Se elevan a 42 las personas desalojadas en Santisteban del Puerto (Jaén)

Visita de la consejera Catalina García a Santisteban del Puerto para comprobar los daños - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas desalojadas en Santisteban del Puerto (Jaén) por peligro ante el riesgo de desprendimientos y caída de rocas ha pasado de 38 a 42, tal y como ha indicado a Europa Press el alcalde de este municipio, Javier López.

El grueso de los desalojos se ha producido en la conocida como zona de Guaría. A estos se han sumado el desalojo de dos personas en el cerro del Castillo y otras dos más en el cerro de San Marcos.

López ha indicado que todas las personas han sido realojadas con familiares y amigos ante la imposibilidad de contar en el municipio con otro tipo de recursos como hoteles o casas rurales para poder realojarlos.

Todas las personas, según el primer edil, se encuentran en buen estado y desde el Ayuntamiento ya se está estudiando para actuar en estas zonas cuanto antes y garantizar que puedan regresar a sus viviendas.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este lunes Santisteban del Puerto para comprobar sobre el terreno los efectos provocados por el paso de las borrascas Leonardo y Marta en el municipio.