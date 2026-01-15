Emacsa instalará contadores inteligentes en zonas rurales para mejorar el control de agua y el servicio a vecinos

Emacsa instalará contadores inteligentes en zonas rurales para mejorar el control de agua y el servicio a los vecinos. - EMACSA

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) va a modernizar el sistema de control del consumo de agua en las zonas rurales del término de la capital a través de la instalación de contadores inteligentes con telelectura que permitirán mejorar la eficiencia del servicio detectar fugas con mayor rapidez y ofrecer una atención más cercana a los vecinos. El presupuesto base de la actuación asciende a 287.749 euros.

Para ello, Emacsa ha iniciado el procedimiento para el suministro e instalación de estos nuevos contadores domiciliarios una actuación financiada por la Unión Europea (UE) a través de los fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua.

Según ha informado la empresa en una nota, esta actuación se enmarca en la estrategia corporativa '#Redes_Emacsa 5.0 Más digital y cerca de ti' y se desarrollará en núcleos diseminados como Cerro Muriano-Obejo, Encinarejo, Trassierra y Santa Cruz con el objetivo de garantizar que los vecinos de estas zonas cuenten con el mismo nivel de servicio y control que en el núcleo urbano de la ciudad.

El proyecto contempla la instalación de un total de 2.180 contadores de agua con tecnología de telelectura que permitirán enviar la información de consumo de forma automática sin necesidad de lecturas presenciales, algo que "facilitará una gestión más eficiente del sistema y una detección temprana de consumos anómalos fugas o posibles incidencias".

Esta intervención se iniciará con el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los contadores, que irá financiada íntegramente con fondos europeos y con una duración máxima de 13 semanas, y en una segunda fase tendrá lugar la optimización y mejora del sistema, en este caso durante 12 meses y financiada con fondos propios de Emacsa.

Actualmente Emacsa cuenta ya con un 70% de contadores con telelectura en el núcleo urbano y con esta actuación da un paso decisivo para extender esta tecnología también a las zonas rurales reforzando la equidad del servicio en todo el término municipal.

"AVANCE MUY IMPORTANTE"

Al hilo, el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha señalado que "este proyecto supone un avance muy importante para garantizar un servicio del agua moderno eficiente y cercano también en los núcleos rurales".

Según ha explicado, "se trata de llevar la transformación digital del ciclo del agua a todos los rincones del municipio, porque la calidad del servicio no puede depender del lugar en el que se viva".

García-Ibarrola ha subrayado además que "la telelectura permite anticiparse a problemas como fugas o consumos anómalos gestionar mejor un recurso tan valioso como el agua y mejorar la atención al ciudadano, al tiempo que se optimizan los recursos públicos y se avanza en los objetivos de sostenibilidad marcados por Europa".