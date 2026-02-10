Los embalses andaluces suman 1.639 hm3 en una semana, se sitúan al 76,05% y encadenan diez semanas ganando agua

Imagen de archivo del embalse del Gergal en Gillena (Sevilla) desembalsando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 76,05% (8.429 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 1.639 hm3 respecto a hace una semana tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta y encadenan así diez semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces registran 34,66 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 41,39%, con 4.588 hm3 y más de 37 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 4.256 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 74,38%, con 5.973 hm3, lo que se traduce en 1.228 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.232 hm3); y mejoran en 2.763 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.210 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 70,95% y se sitúa en 833 hectómetros cúbicos registrados, lo que suponen 144 más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (474 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 343 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva experimentan un leve ascenso en sus reservas con 218 hm3, uno más que hace una semana, y se sitúan al 95,2% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (182 hm3), y cuentan con ocho hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 210 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 85,1% de su capacidad total, con 1.405 hm3, 266 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 912 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 493, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (700 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 77,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 43.341 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumenta durante este período en 5.634 hm3 (el 10,1% de la capacidad total de los embalses).