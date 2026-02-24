Los embalses andaluces suman tres meses consecutivos ganando agua y se sitúan al 82,61% de su capacidad

Imagen de archivo de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 82,61% (9.157 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 106 hm3 respecto a hace una semana y encadenan así tres meses consecutivos aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 42,48%, con 4.709 hm3, y 43,76 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 4.306 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 81,79%, con 6.568 hm3, lo que se traduce en 99 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.327 hm3); y mejoran en 3.316 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.252 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza baja al 73,42% y se sitúa en 862 hectómetros cúbicos registrados, lo que suponen cinco menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (481 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 344 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren el segundo descenso consecutivo en sus reservas y se sitúan en 212 hm3, tres menos que hace una semana, y se sitúan al 92,58% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (186 hm3), y cuentan con un hectómetro cúbico menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 213 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 91,76% de su capacidad total, con 1.515 hm3, quince más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 1.018 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 497, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (715 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.494 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumenta durante este período en 265 hm3 (el 0,5% de la capacidad total de los embalses).