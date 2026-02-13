Los embalses de la CHG alcanzan el 80% de su capacidad total, con 8.037 hm3

Imagen de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. A 11 de febrero de 2026 en Aznalcóllar, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado este viernes sobre la evolución de la situación hidrológica en la cuenca ante el episodio de lluvias persistentes que continúa afectando al territorio. El volumen de agua almacenada en los embalses de la cuenca ha experimentado un incremento "muy significativo" desde el inicio de la borrasca 'Leonardo', el 21 de enero. En total, la cuenca ha ganado 2.591 hectómetros cúbicos, pasando del 47 % al 80% de su capacidad total, que asciende a 8.037 hm3. Solo desde el 26 de enero hasta este viernes, 13 de febrero, el aumento es de 2.408 hm3.

Según ha detallado la CHG en una nota, actualmente desembalsan 35 presas, de las cuales 14 están aliviando. Concretamente, seis en la provincia de Jaén, dos en Córdoba, cuatro en Sevilla y dos en Ciudad Real. A lo largo del día se continúan realizando maniobras en las presas para ajustar los desembalses en función de la evolución hidrológica y las previsiones meteorológicas.

Bajo este contexto, la CHG continúa monitorizando la situación de forma permanente y mantiene la coordinación con Protección Civil, ayuntamientos y administraciones competentes para garantizar la seguridad de la población y el correcto funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas ante este episodio de lluvias persistentes.

La previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada de este viernes contempla acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y 60 mm en 24 horas en la Sierra de Cazorla y en diversos puntos de la cuenca alta del Genil, en la provincia de Granada.

En estos momentos, las máximas precipitaciones acumuladas se registran en el sur de Sevilla, en Pruna y Montellano, debido al foco de precipitación asociado a la zona de Grazalema, que influye directamente en la cuenca del Guadalquivir. En Huétor-Santillán (Granada) se alcanzan 18 mm y en Quiebrajano (sur de Jaén), 20 mm. A lo largo de la tarde se prevén precipitaciones todavía significativas en la zona occidental de la cuenca.

En cuanto a los niveles en los cauces, el tronco del Guadalquivir muestra una evolución general en descenso y disminuye el número de tramos en nivel rojo y naranja. En la provincia de Jaén solo permanece en nivel rojo el tramo de Marmolejo, con situación estable, mientras que Mengíbar y Andújar continúan en nivel naranja. El resto de tramos se sitúan en nivel amarillo.

En Córdoba se mantienen seis tramos en umbral rojo -El Carpio, Córdoba capital, Fuente Palmera y Almodóvar del Río- con tendencia estable o ligeramente ascendente. En Sevilla no hay tramos en nivel rojo y únicamente Lora del Río permanece en nivel naranja, también con tendencia ascendente debido a los caudales procedentes de las presas de Córdoba.

En los cauces secundarios, los niveles descienden de forma generalizada en toda la cuenca, salvo en las zonas donde se concentran las precipitaciones de las últimas horas. El río Genil presenta los tramos de Íllora y Pinos Genil en nivel rojo y Huétor Tájar en nivel naranja con tendencia estable. En Jaén, el Guadalimar en Ibros continúa en nivel rojo y el Jándula en Andújar en nivel naranja. En Sevilla, los ríos Corbones y Guadaíra se mantienen en nivel naranja.