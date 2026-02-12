Los embalses de la CHG alcanzan en los últimos quince días cerca del 30% de su volumen tras las borrascas

Imagen de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. A 11 de febrero de 2026 en Aznalcóllar, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Gloria Martín Valcárcel, ha afirmado este jueves que la situación de los embalses continua siendo de "atención y alerta", aunque se haya reducido la presencia de lluvias en la Cuenca del Guadalquivir. Al respecto, Martín ha detallado que la Cuenca ha logrado embalsar, respecto a lo que se tenía antes de este episodio de constantes precipitaciones, un total de 2.500 hectómetros cúbicos ante los 8.000 hm3, que es la capacidad total que tiene la Cuenca con todos sus embalses.

"Es un aumento de volumen de más de un 25%, o casi un 30% en los últimos quince días, eso es totalmente inusual", ha asegurado Martín en una entrevista a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press. Bajo este contexto, ha aseverado que la campaña de regadío está asegurada tras estas últimas precipitaciones registradas ya que la Cuenca del Guadalquivir cuenta con 6.300 hm3 para cubrir las 900.000 hectáreas de regadío.

Asimismo, ha explicado que esta situación de continuas e intensas lluvias en un largo periodo de tiempo ha generado un contexto "excepcional e inusual" porque no se registraba algo parecido desde el año 2010. No obstante, la presidenta de la CHG ha señalado que, a consecuencia de las duras sequías registradas en Andalucía anteriormente, ha contribuido a que hubiera bastantes embalses con mucha capacidad de retención de agua.

"Están bajando los niveles tanto del tronco de Guadalquivir como del resto de cauces, pero bajan de forma progresiva y lentamente porque siguen llegando aportaciones y se siguen produciendo precipitaciones en la cuenca", ha apuntado la presidente del CHG.

En cuanto a la gestión durante el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a Andalucía, la titular de la CHG ha aseverado que ha sido un contexto "muy complicado" porque "hay que tomar muchas decisiones en poco tiempo, sobre todo en la gestión de los desembalses".

"Había muchas variables que había que tener en cuenta y con un grado de incertidumbre elevado, no dejamos de trabajar con previsiones que se han cumplido, incluso se han superado en cuanto a precipitaciones; ha habido incluso más precipitaciones de lo que estaba previsto en algunos puntos y tenemos que jugar con muchos factores y sobre todo con esas afecciones que puede haber aguas abajo", ha precisado Martín.

Entre esas actuaciones para llevar a cabo la recogida de agua se ha empleado el laminado de los caudales, por lo que ha indicado Gloria Martín que se ha tenido que decidir en los 49 desembalses principales que hay en la Cuenca.

Finalmente, la presidenta también ha anunciado que está prevista la construcción de dos nuevos embalses que están incluidos en el Plan Hidrológico, uno de ellos será el embalse de San Calisto --situado entre Écija (Sevilla) y Puente Genil (Córdoba)-- para, según ha explicado, aumentar la garantía de la Cuenca y laminar avenidas; y por otro lado, la presa de Cerrada de la Puerta --situada en la zona limítrofe entre Jaén y Granada--.