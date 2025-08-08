El empleo turístico en Andalucía supera el medio millón de ocupados hasta junio, un 6,5% más

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico en Andalucía deja en la primera mitad del año una cifra superior al medio millón de ocupados (501,335), lo que supone un incremento del 6,5% en el empleo de este sector en la comunidad con respecto al mismo período de 2024, según los datos publicados este viernes por Turespaña.

De estos, 419.549 empleados son asalariados (un 7,3% que en 2024) y 81.786 trabajadores autónomos (un 2,2% por encima de los existentes en la primera mitad del pasado año).

Andalucía se convierte así, junto con la Comunidad de Madrid (en la que creció el empleo turístico un 8,3%) en una de las principales regiones del país en las que más crece este tipo de empleo, junto a otras nueve comunidades, entre las que destacan Cataluña (con un crecimiento del 2,4%) o Canarias (donde subió un 1,4%). Por el contrario, el empleo turístico bajó en comunidades como Valencia, (un 1,3%) o Baleares, (un 10,7%).

En el cómputo nacional, el empleo turístico supera, por primera vez fuera de lo que se considera temporada alta, la cifra de tres millones de ocupados. En el segundo trimestre de 2025, el sector ha registrado 3.024.347 trabajadores ocupados, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo de 2024.

Entre abril y junio de 2025, las actividades vinculadas al turismo registraron 58.563 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 13,6% del empleo total de la economía española. Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 8%, 1,2 puntos porcentuales menos que la del mismo trimestre del año anterior. En la economía nacional la tasa de paro se situó en el 10,3%.

SIGUE CRECIENDO LA CIFRA DE ASALARIADOS

En este segundo trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en hostelería. Así, en este subsector descendieron un 1,3% los ocupados, debido a la evolución negativa de los servicios de comidas y bebidas (-0,5%) y los servicios de alojamiento (-3,5%). En agencias de viaje la variación fue, en cambio, positiva, del 8,7%, al igual que en el transporte de viajeros (un 4,6% más).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2.578.949, registrando un notable aumento interanual del 4,2%. Continúan así las subidas interanuales de los dieciséis trimestres anteriores. Estos asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (8,1%) y en hostelería (1,4%), así como otras actividades turísticas (9,9%). En hostelería disminuyeron tanto los servicios de alojamiento, pero aumentaron de comidas y bebidas.

Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un incremento del 13,1%. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 85,3%, 1,8 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre del año anterior.

Los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (84,2%) han aumentado un 4,6% interanualmente, lo que supone la decimosexta subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un aumento del 2,4%. En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) en el sector turístico fue del 15,8%, 0,3 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior. En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 75,2% del total de asalariados y aumentaron un 4,3%.