La empresa Cobre Las Cruces acoge en Sevilla la fase final del proyecto europeo de investigación Rawmina

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha celebrado la Reunión final de Revisión del proyecto europeo de investigación Rawmina, que investiga nuevas tecnologías para la obtención de materiales críticos para la Unión Europea como son el cobalto, antimonio, tungsteno y germanio a partir de residuos mineros, en un avance hacia la economía circular de estos materiales.

Según ha informado la empresa en nota, estas materias primas son "esenciales" para la transición energética --energías renovables, baterías y vehículos eléctricos-- y para reducir la dependencia de la industria europea de mercados externos para adquirir estos materiales.

Dentro de este proyecto, los miembros del consorcio internacional han realizado una visita a Cobre Las Cruces (CLC), en cuyas instalaciones se ha llevado a cabo una de sus fases principales: la demostración a escala planta piloto para la producción sostenible de materiales críticos a partir del aprovechamiento de residuos mineros, han apuntado desde la compañía.

El proyecto Rawmina se puso en marcha en 2021, con la participación de un consorcio internacional formado por 19 socios especializados de diez países. En el encuentro de Sevilla, el consorcio del proyecto ha presentado los resultados finales relacionados con la operación de la planta piloto a los responsables de revisión científica de la Comisión Europea.

Según ha señalado el director de Tecnología, Innovación y Medio Ambiente de CLC, Joaquín Gotor, "los buenos resultados" del proyecto Rawmina "abren la puerta a ampliar las capacidades de producción de la futura refinería polimetalúrgica de Cobre Las Cruces", de modo que "además de cobre, zinc, plata y plomo, se puedan sumar otros metales y materias primas clave para la industria española y europea".

De esta forma, desde CLC han informado que la colaboración en el proyecto Rawmina se suma a otros programas de investigación en los que también colabora la compañía minero-metalúrgica española. Entre ellos está el consorcio europeo Metallico, que desarrolla nuevos métodos sostenibles para obtener metales estratégicos para la fabricación de baterías, como el litio, el cobalto, el cobre, el manganeso o el níquel.