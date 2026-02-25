El empresario sevillano Luis Bolaños, sobre la Medalla de Andalucía al Mérito Ambiental: "Es el cúlmen de mi carrera"

El empresario sevillano y consejero delegado de Iberhanse Corporate, Luis Bolaños, Medalla de Andalucía al Mérito Ambiental. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El empresario sevillano y consejero delegado de Iberhanse Corporate, Luis Bolaños, ha calificado este miércoles como "un sentimiento inexplicable" el reconocimiento otorgado por parte de la Junta de Andalucía con la concesión de la Medalla al Mérito Ambiental, que recibirá el próximo sábado 28 de febrero, y ha afirmado que este galardón es "el cúlmen de su carrera".

En declaraciones a Europa Press, Bolaños ha descrito que esta concesión significa "algo maravilloso y emocionante" en su carrera profesional. "Han sido muchos años de trabajo desde que empecé hace 40 años a recorrer el mundo, y Andalucía me ha regalado este momento; solo tengo palabras de agradecimiento y aún sigo emocionado", ha aseverado.

Asimismo, el sevillano ha explicado que ha recibido la noticia durante el Consejo de Gobierno celebrado durante la jornada, momento que ha señalado como "una explosión y desborde de sentimiento". "Siempre tienes rumores de que puede ocurrir, pero la gran noticia la he recibido hoy en directo", ha detallado.

Por otro lado, Bolaños ha argumentado que el motivo por el que se le ha otorgado esta medalla se debe al logro de conseguir la convivencia entre el sector de la agricultura, la empresa y el medio ambiente. "Cuando empecé con esto no me imaginaba hasta donde iba a llegar, y mi mayor logro ha sido demostrar que es posible y compatible la convivencia entre la agricultura y la biodiversidad, que es fundamental para nuestras vidas", ha desarrollado el empresario.

Finalmente, el galardonado ha puesto en valor el significado que tiene Andalucía para él y para su trayectoria profesional, asegurando de que siente "un amor sin límites por esta tierra". "Es sorprendente como desde pequeño ya sentía un gran amor y pertenencia a Andalucía, y ahora me otorga un gran premio como este", ha agradecido Bolaños, añadiendo que esta medalla simboliza "el culmen de su carrera" y que "es la mayor satisfacción" que le pueden dar.

Luis Bolaños Figueredo (Sevilla, 1960), consejero delegado de Iberhanse Corporate, empresa de cítricos que cofundó en 1992, ha sabido combinar a lo largo de su prolífica trayectoria profesional el éxito empresarial con el respeto al medio ambiente, como principal impulsor de la agricultura bioinclusiva, un novedoso modelo que parte de la agricultura convencional vinculado a la implantación de medidas para restaurar la biodiversidad del ecosistema sin afectar a la productividad ni a la calidad de los cultivos.

Este empresario sevillano, ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla, inició su carrera en Barcelona, dentro del campo de la ingeniería hidráulica, para pasar después al sector del gran consumo y regresar a la capital hispalense y poner en marcha su proyecto de vida. En el año 2000, ocho años después de su fundación, Iberhanse pasó de vender a fruterías tradicionales de Europa a hacerlo a las grandes cadenas de supermercados extranjeras, convirtiéndose así en líder en exportación de cítricos de Andalucía. Y todo ello desde el absoluto respeto al medio ambiente.

Ante la problemática de la deforestación y con el objetivo de revertir los efectos de la emisión agrícola de efecto invernadero, Iberhanse-NaturGreen -empresa filial vendida en 2023 al fondo europeo Freemman- implantó a principios de siglo las primeras medidas de agricultura bioinclusiva, tales como el respeto a los linderos, la apuesta por los corredores verdes o la hierba funcional para crear el efecto bosque, lo que favoreció la aparición de insectos o aves y la recuperación y el desarrollo de la cadena trófica. Ello permitió mejorar la salud de los ecosistemas, aumentando además la resiliencia de los cultivos frente a plagas y enfermedades, reduciendo la necesidad de agroquímicos y mejorando la seguridad agroalimentaria.

En 2014, se puso en marcha el proyecto Proof (Protection and recovery of original fauna), convirtiéndose en la primera plantación del mundo bioinclusiva. Tradición y tecnología al servicio de un producto de calidad y rentable al mismo tiempo que respetuoso con el medio ambiente.

La labor de desarrollo sostenible impulsada por Luis Bolaños, distinguido con el Premio Andalucía de Medio Ambiente en 2024, no sólo se circunscribe al ámbito estrictamente agrícola, sino que, a través de la Fundación Iberhanse, tiene el objetivo de trasladar estas técnicas a otras áreas y sectores. Así, entre otros proyectos, está impulsando la recuperación de las poblaciones perdidas de gorriones, vencejos o cernícalos en las ciudades a través de la instalación de hábitats de crianza con nidos artificiales o actividades en los colegios para la difusión entre los más jóvenes de las claves para la preservación de la biodiversidad.