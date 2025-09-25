Los empresarios andaluces ven una "magnífica decisión" las rebajas fiscales por mascotas y gimnasios

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno (i), junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara (d), tras la Mesa de Diálogo Social. A 07 de abril de 2025, en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha calificado este jueves de "magnífica decisión" los anuncios realizados esta semana por la Junta de Andalucía de recoger rebajas fiscales en la próxima Ley de Presupuestos para 2026 por cuidado de mascotas y por la cuota del gimnasio.

"Todo lo que signifique reducir la carga fiscal nos parece bien, y no sólo a las empresas, sino también a los ciudadanos", ha remarcado González de Lara en un acto en la sede de la CEA, en Sevilla. "Reducir la tarifa fiscal debería estar dentro de la hoja de ruta de todos los gobiernos, sean del ámbito que sea e independientemente de su color político", ha defendido el presidente de la patronal andaluza.

Para la CEA, las nuevas deducciones fiscales "van en la dirección adecuada", aunque no se pueden analizar de forma aislada, ya que se trata de medidas con una "capacidad de penetración muy específica", al afectar a las familias. Tienen que englobarse, ha defendido, "dentro de un paquete importante de lo que son los impuestos transferidos a las comunidades, en este caso a Andalucía, donde desde hace unos años hay una serie de medidas interesantes que empezaron con el impuesto de sucesiones y donaciones, que fue una petición del mundo empresarial muy insistente para que se pusieran en unas condiciones muy parecidas a la Comunidad de Madrid, la más competitiva fiscalmente".

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para 2026, González de Lara ha señalado que "por desgracia, nos podríamos enfrentar a un tercer año" sin cuentas, lo que genera "inestabilidad política". Una situación opuesta a la que se vive en Andalucía, ha dicho, ya que en la comunidad andaluza habrá Presupuestos "sí o sí". "Serán mejores o peores, pero los habrá y eso da estabilidad".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves la tercera deducción fiscal que incorporará el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, que ha ido desgranando esta semana. Moreno ha anunciado en el Pleno del Parlamento de Andalucía la ampliación de la deducción de las cantidades destinadas al alquiler de vivienda en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta, que se elevará a 1.200 euros para la población menor de 35 años y mayor de 65 años cuyos ingresos anuales sean de 25.000 euros. Esa deducción fiscal será de 1.500 euros para las personas con discapacidad. Las víctimas de violencia de género también serán beneficiarias de esta deducción, que actualmente es de 900 euros.

El presidente andaluz ha sumado una nueva desgravación tributaria que se suma a las ya desveladas en las dos jornadas precedentes: los gastos veterinarios de las mascotas domésticas y el pago de las cuotas de gimnasio y la práctica deportiva federada. Todas entrarán en vigor con el Presupuesto, a partir del 1 de enero de 2026, y se aplicarán en la campaña de la Declaración de la Renta de 2025.

En una respuesta a una pregunta del portavoz de Adelante Andalucía-Grupo Mixto, José Ignacio García, centrada en la situación de la vivienda en Andalucía, Moreno, quien ha relatado las diversas medidas para propiciar el acceso a la vivienda, ha precedido su anuncio con un "no nos quedamos aquí".

Dentro de lo que ha descrito como "la séptima bajada de impuestos" desde que en enero de 2019 tomara posesión como presidente de la Junta de Andalucía, Moreno ha enmarcado la iniciativa en la herencia recibida, para precisar que la deducción vigente cuando accedió a la Presidencía de Andalucía era de 500 euros para contribuyentes con ingresos de 19.000 euros anuales.

El Gobierno andaluz ha sostenido en una nota posterior a la intervención de Moreno en el Pleno del Parlamento que la deducción para las personas con discapacidad subirá hasta 1.500 euros frente a los 1.000 que marca el límite actualmente para poder desgravar en la declaración de la renta.

La estimación es que esta medida alcance a 35.000 beneficiarios y suponga un ahorro adicional de ocho millones de euros en alquileres, que vendrán a sumarse a los 18 millones que ya se ahorran con las deducciones actualmente en vigor en esta materia, ha sostenido la Junta en una nota.

Estas rebajas fiscales se suman a las ya anunciadas, como son las rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinarios que sus dueños deben afrontar. Ahora, podrán deducirse el 30 por ciento de los mismos, con un límite de 100 euros, durante el primer año. Si el animal es adoptado, ese periodo se incrementará hasta los tres años. Y si se trata de perros guía o de asistencia, la deducción se podrá aplicar durante toda la vida del animal.

En cuanto a las ventajas fiscales destinadas al fomento de la práctica deportiva y la vida saludable, el Presupuesto de 2026 incorporará una nueva deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones. Los andaluces podrán desgravarse hasta 100 euros, sin límite de renta, tanto por acudir a un gimnasio como por los gastos de menores inscritos en algún club o en competiciones. La Junta ha sostenido que en total las siete bajadas de impuestos desde 2019 han supuesto para los ciudadanos andaluces un ahorro de 1.000 millones de euros al año.