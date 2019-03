Empresas de formación ven "total sintonía" con Empleo para reanudar cursos pero reclaman "compromisos reales de fechas"

Publicado 15/03/2019 15:34:38 CET

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) aprecia "total sintonía" con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para que se reanude el desarrollo de cursos de formación para trabajadores ocupados y en situación de desempleo en la comunidad autónoma, pero tiene "preocupación" porque carece de "compromisos reales" sobre las fechas en las que esto podría producirse.

Así lo ha trasladado este viernes a Europa Press el presidente de Cecap-A, Antonio Naranjo, después de que el pasado lunes día 11 de marzo mantuviera una reunión con la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, que la confederación venía demandando para conocer las "líneas de actuación" de este departamento en relación a los cursos de formación para trabajadores y desempleados.

El presidente de la Confederación de Empresas de Formación en Andalucía ha explicado que dicha reunión sirvió de "primera toma de contacto" para saber "cuáles eran las intenciones" de la consejera y presentarle "un informe muy extenso sobre la situación de la Formación Profesional para el Empleo".

Naranjo ha indicado que la consejera le trasladó que coincidía con los planteamientos de Cecap-A, y que desde dicho departamento del Gobierno andaluz "están trabajando para ponerse al corriente de todo".

En ese sentido, el representante de las empresas de formación aprecia "total sintonía" con la Consejería de Empleo y valora la reunión del lunes, pero lamenta que no cuenta con "compromisos reales de fechas a corto y medio plazo sobre cuáles van a ser las actuaciones" por parte de la Junta para la puesta en marcha de los cursos.

Al respecto, ha insistido en señalar que hay una convocatoria de formación para trabajadores ocupados que está "sólo pendiente de la firma de los delegados territoriales", pero se necesita recibir la correspondiente orden de la Consejería y "no nos han dado fecha" para ello, según ha comentado el presidente de Cecap-A, que desconoce por qué se da esa circunstancia.

El representante de las empresas de formación ha subrayado que "la tramitación de una convocatoria" de cursos de formación "lleva como mínimo diez meses" de plazo, por lo que, "si se hace una convocatoria en el último trimestre" del año, su tramitación no terminaría hasta 2020 y la acción de formación como tal "sería un año después".

Sobre la cuestión de los cursos tuvo ocasión de dar información este pasado jueves la consejera de Empleo, a propósito de dos preguntas que al respecto le formuló Vox en la comisión parlamentaria del ramo. Rocío Blanco expuso la "previsión" de que "en septiembre se hayan podido desbloquear los créditos comprometidos" pendientes de justificación de convocatorias anteriores, pero manifestó que "hasta final de año no nos podemos permitir no iniciar la formación". Lamentó la existencia de "una situación de bloqueo que no es querida para nosotros en absoluto".

El presidente de Cecap-A ha señalado que "es incompatible" que hasta septiembre no se vaya a producir ese desbloqueo y querer empezar los cursos antes de final de año, si bien los que sí podrían comenzar "antes del verano" serían los de la convocatoria para ocupados que espera la firma de los delegados territoriales, si dicha rúbrica se produjera "ya", según ha abundado, porque éstos "sí tienen crédito consignado en los Presupuestos".

De hecho, según ha añadido, "las delegaciones territoriales ya tienen las transferencias de pago" para la puesta en marcha de dichos cursos para ocupados, con cuyo desarrollo "por lo menos podríamos empezar a ir andando", según ha expresado Naranjo, que ha aseverado que "no podemos permitirnos otro año más sin formación". Además, ha incidido en que, si se quiere sacar una convocatoria en el último trimestre del año, "habría que empezar a negociar ya".

A finales de febrero, el presidente de Cecap-A remarcó, también en declaraciones a Europa Press, que "desde el año 2011 no hay convocatoria de cursos de formación para trabajadores ocupados" en Andalucía, y la última que hubo para personas en situación de desempleo se convocó en 2016, pero los cursos "se impartieron en 2018".