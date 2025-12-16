Las empresas mineras asociadas a Aminer generaron un Valor Añadido Bruto de casi 1.100 millones de euros en 2024

Presentación de la memoria anual de Aminer correspondiente al ejercicio 2024. - AMINER

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) ha presentado este martes su memoria socioeconómica 2025, que recoge la repercusión económica y la incidencia en su entorno de las empresas asociadas durante 2024, el último del que se conocen las cifras consolidadas.

El informe revela que la industria de la minería metálica integrada en Aminer generó en el pasado ejercicio un Valor Añadido Bruto (VAB) de casi 1.100 millones de euros, lo que quiere decir que, por cada euro facturado por el sector extractivo, se contabilizó un euro adicional de valor añadido en los demás sectores económicos. En este periodo, las empresas asociadas contribuyeron a las arcas públicas con casi 208 millones de euros en impuestos, según los datos recogidos por Aminer en una nota.

Además, las empresas de Aminer crearon durante 2024 más de 13.000 empleos, 3.150 de ellos directos. Esto implica que, por cada puesto de trabajo que mantuvieron las empresas mineras, se generaron en el territorio otros tres más, tanto en sectores auxiliares como en otros sectores al margen de la minería, que se ven favorecidos por el reparto de riqueza entre la población.

Junto al impacto económico y la creación de empleo, el sector de la Minería invirtió en torno a dos millones de euros en actuaciones locales de responsabilidad social. Son aportaciones voluntarias, que las minas realizan durante toda la vida útil de sus proyectos para revertir beneficios a las poblaciones de su entorno, como inversiones en infraestructuras, dotaciones como parques y jardines, o apoyo a asociaciones con fines educativos, deportivos, culturales, sociales o medioambientales.

La mayor parte de estas inversiones, que son adicionales a las que llevan a cabo los proyectos mineros para garantizar la protección ambiental de su entorno, se destinaron en 2024 al ámbito empresarial y de fomento (en torno al 54%), científico y educativo (sobre un 25%) y cultural y deportivo (alrededor del 6,6%), entre otros.

En la presentación del informe, la gerente de Aminer, Estefanía Delgado, ha explicado que la elaboración de esta memoria de análisis socioeconómico del sector persigue "mostrar con claridad el impacto real que la minería tiene en nuestro entorno". Una decisión adoptada ante el previsible crecimiento de la actividad minera para responder a "una demanda cada vez mayor de minerales, imprescindibles para alimentar las energías limpias, actuar contra los dramáticos efectos del cambio climático y desarrollar nuevas tecnologías, especialmente las vinculadas a los datos, como es el caso de la Inteligencia Artificial".

Delgado ha defendido que este desarrollo debe sustentarse en una "Minería con propósito, que obtenga los recursos en territorio europeo y gestione su producción según los estándares de seguridad, sostenibilidad y compromiso ambiental que marcan las normativas comunitarias". "Incrementar la autonomía energética de Europa para que nuestro crecimiento y nuestra tecnología no estén condicionadas por terceros países, es la única forma de aspirar a ser líderes en un mundo globalizado" y de mantener la relevancia del continente en el panorama internacional, ha asegurado.

El acto ha incluido un debate a dos entre el viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, y el presidente de Aminer, Enrique Delgado, que han desgranado las cifras de la memoria socioeconómica, han profundizado en su impacto en el territorio y han reflexionado sobre los retos de la Minería como sector estratégico.

En ese sentido, la gerente de Aminer ha recordado en su intervención que la asociación, que este mismo año ha ampliado su ámbito para representar a la minería metálica de todo el país, tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo tecnológico del sector. Para ello, entre sus iniciativas inmediatas está la puesta en marcha del Centro de Excelencia e Innovación para la Minería Sostenible, el Ceims, cuyo comité directivo se ha constituido este año y cuyos fines serán promover la colaboración, el conocimiento y el intercambio de buenas prácticas en el sector minero-metalúrgico, "para liderar el camino hacia una minería más innovadora, sostenible y conectada con la sociedad".

Finalmente, Delgado ha recordado que Aminer se encuentra ya organizando el MMH 2026, un punto de encuentro para la minería metálica en España que afronta su sexta edición convertido en un referente para el sector de toda Europa. Un foro profesional que, con el lema 'La minería, clave estratégica para el futuro de Europa', está ya inmerso en la preparación de un programa científico que ahondará en la importancia de la Minería para adaptar los sectores productivos a los criterios medioambientales de las nuevas normativas europeas.