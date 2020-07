Empresas de transporte apuntan que peligra el desplazamiento de 75.000 alumnos si la Junta no prorroga los contratos

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fedintra (Federación Independiente de Transporte de Andalucía), Antonio Vázquez, ha señalado este martes que en Andalucía son más de 450 empresas las que se dedican al transporte escolar, con unas 1.500 rutas en toda la Comunidad Autónoma, y que desplazan a más de 75.000 alumnos cada día, y que si la Consejería de Educación no prorroga los actuales contratos, "es muy posible que no puedan ser trasladados el próximo curso escolar".

Las empresas del sector del transporte de toda Andalucía, varias decenas de vehículos, se han vuelto a concentrar esta mañana, y que continuarán hasta final de mes tanto en Sevilla como en Málaga, ante la sede de la Delegación de Educación para exigir la prórroga de las rutas escolares para el próximo curso 2020-2021.

"Además es imprescindible el pago de las indemnizaciones por los días de servicio no realizados durante el último trimestre del curso 2019/2020. Son 66 días que deben ser abonados de inmediato, con la totalidad de los costes que se han generado. Si no se pagan antes de que se inicie el curso escolar, y los contratos no se han prorrogado, es muy posible que desaparezcan muchas empresas, y otras no podrán iniciar su actividad de forma normalizada, lo que provocará que los niños y niñas, no puedan ser trasladados a los centros escolares", ha argumentado el presidente de Fedintra en una nota.

Al haber suspendido los contratos actuales, tras la declaración del estado de alarma, no se han tramitado las indemnizaciones previstas, por un largo camino burocrático, y aún no se han abonado, lo que complica la planificación económica de estas empresas para el inicio del próximo curso.

"Vivimos en una auténtica incertidumbre y no entendemos que la Administración nos dé ahora la espalda, somos uno de los sectores más castigados por el Covid, y no tenemos ingresos de ningún tipo, no solicitamos ayudas ni subvenciones, solo queremos trabajo, el pago de las indemnizaciones y la prórroga del contrato de las rutas escolares nos ayudaría de forma extraordinaria", ha afirmado Antonio Vázquez.

Loa actuales contratos podrían ser prorrogados hasta junio de 2021, amparados en las normas de urgencia aprobadas a nivel autonómico y nacional por el estado de alarma y la crisis sanitaria, ha argumentado Fedintra en su nota.

Aunque ya se cumplían los plazos de finalización de los actuales contratos, el sector entiende que las especiales circunstancias en la que nos encontramos, y la compleja situación económica derivada de la crisis del Coronavirus, motiva la prórroga de los actuales contratos al menos para el próximo curso escolar, y además hay marco legal para ello.

"Nuestra Federación de Transportistas ampara fundamentalmente a pymes netamente andaluzas que sostienen el tejido empresarial y gran parte del empleo estable en esta comunidad autónoma, no se pueden recuperar sin una prórroga del contrato de transporte escolar para el curso 2020/2021, dadas las importantes inversiones realizadas en autobuses, dedicados total o parcialmente a la realización del servicio de transporte público para escolares en centros docentes públicos de Andalucía", ha indicado Fedintra.

Las pymes de transportes de viajeros por carretera que representa Fedintra, cuya otra actividad fundamental es el servicio discrecional turístico, que está completamente paralizado como consecuencia del Covid-19, necesitan tiempo y ayuda pública para su recuperación económica, lo contrario provocará la desaparición de muchas de estas PYMES y empresas familiares con la consiguiente destrucción de empleo y actividad económica.

Fedintra agrupa a unas 300 empresas andaluzas, con más del 65% del empresariado andaluz, que generan más de 4.000 empleos directos, cuentan con una flota de unos 2.200 autocares o más de 460 millones de euros de facturación.