Encuentran muerto al hombre de 83 años desaparecido junto a una residencia de mayores en Pinos Puente (Granada)

Hallan el cuerpo sin vidda del hombre de 83 años desaparecido en Pinos Puente.
Hallan el cuerpo sin vidda del hombre de 83 años desaparecido en Pinos Puente. - FB AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE
Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 5 agosto 2026 8:39
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PINOS PUENTE (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Antonio Rodríguez Pineda, el hombre de 83 años que este pasado lunes por la mañana desapareció junto a la residencia en la que vivía en la localidad granadina de Pinos Puente y al que se le venía buscando, ha sido hallado muerto.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado en sus redes sociales consultadas por Europa Press, donde la institución ha lamentado "con profundo dolor y tristeza" informar del trágico desenlace de la búsqueda de su vecino.

Precisamente en la tarde de este pasado martes comenzó el despliegue de un dispositivo de búsqueda coordinado por Guardia Civil y con la colaboración de Protección Civil, Policía Local y voluntarios que concluyó horas más tarde con el hallazgo del cuerpo sin vida de Antonio.

Se trataba de un hombre de 83 años que padecía la enfermedad de Parkinson y que desde hacía una semana había entrado voluntariamente a vivir en la residencia de mayores de Pinos Puente, lugar en el que se le vio por última vez el lunes por la mañana.

El Ayuntamiento ha expresado su agradecimiento a todos los vecinos y voluntariado que se ha volcado en las labores de búsqueda atendiendo al llamamiento de urgencia que realizó el propio Consistorio para intentar localizarle.

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