Encuentran muerto al hombre de 83 años desaparecido junto a una residencia de mayores en Pinos Puente (Granada)

Hallan el cuerpo sin vidda del hombre de 83 años desaparecido en Pinos Puente. - FB AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE

PINOS PUENTE (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Antonio Rodríguez Pineda, el hombre de 83 años que este pasado lunes por la mañana desapareció junto a la residencia en la que vivía en la localidad granadina de Pinos Puente y al que se le venía buscando, ha sido hallado muerto.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado en sus redes sociales consultadas por Europa Press, donde la institución ha lamentado "con profundo dolor y tristeza" informar del trágico desenlace de la búsqueda de su vecino.

Precisamente en la tarde de este pasado martes comenzó el despliegue de un dispositivo de búsqueda coordinado por Guardia Civil y con la colaboración de Protección Civil, Policía Local y voluntarios que concluyó horas más tarde con el hallazgo del cuerpo sin vida de Antonio.

Se trataba de un hombre de 83 años que padecía la enfermedad de Parkinson y que desde hacía una semana había entrado voluntariamente a vivir en la residencia de mayores de Pinos Puente, lugar en el que se le vio por última vez el lunes por la mañana.

El Ayuntamiento ha expresado su agradecimiento a todos los vecinos y voluntariado que se ha volcado en las labores de búsqueda atendiendo al llamamiento de urgencia que realizó el propio Consistorio para intentar localizarle.