El V Encuentro Profesional en el Sur de impulso a innovación en comunicación y protocolo será 5 y 6 de marzo en Córdoba

Virginia Navarro, Blanca Torrent y Marta Siles presentan la quinta edición del Encuentro Profesional en el Sur. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), y la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (ACRP) han presentado la quinta edición del Encuentro Profesional en el Sur. Esta cita, que tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo, se enfoca en cómo la innovación transforma la gestión de la comunicación tanto en empresas como en instituciones.

Según ha informado el Consistorio, "este foro, que se consolida con esta nueva edición, ayuda a situar a Córdoba en el mapa nacional del sector". La presidenta de la ACRP, Virginia Navarro, ha destacado que "para la organización, esta quinta edición representa un paso más en la consolidación de un proyecto que busca la excelencia profesional y el intercambio de conocimiento".

Se trata, ha manifestado, "de un foro que nació en 2018 con vocación de crecimiento y que sitúa a Córdoba en el mapa nacional del sector de la comunicación, el protocolo y las relaciones públicas, tanto por la calidad de sus contenidos como por el nivel de sus participantes".

El programa del encuentro, al que se puede asistir tanto presencialmente como 'online', incluye una docena de conferencias y ponencias que abordarán cuestiones críticas como la irrupción de la IA en los medios, el diseño de la comunicación clara y el papel del protocolo en la marca país.

Entre los ponentes destacan Jordi Urbea (CEO de Ogilvy en España), Rafael Höhr (Prodigioso Volcán) y la diseñadora Juana Martín, quien clausurará el evento aportando su visión sobre la creatividad y la identidad como valores diferenciales.

"LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ES MÁS NECESARIA QUE NUNCA"

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado "el papel fundamental de estas jornadas para el tejido empresarial cordobés", señalando que apoyan "proyectos como este, porque estamos convencidos de que una comunicación profesional y un protocolo cuidado son herramientas que incrementan la competitividad de nuestras empresas y proyectan la mejor imagen de Córdoba al exterior".

"En una Córdoba que vive un momento histórico de expansión industrial y tecnológica, la comunicación estratégica es más necesaria que nunca", ha aseverado la edil, quien ha apuntado que "este foro es una oportunidad única para que el talento local se conecte con las tendencias más vanguardistas".

Además de la formación técnica, el encuentro ofrece un programa cultural diseñado para fomentar el contacto entre los más de cien profesionales previstos. Los participantes conocerán espacios emblemáticos como la Mezquita-Catedral y las Caballerizas Reales, además de participar en talleres de gastronomía local que incluyen productos de la D.O. Montilla-Moriles y el Valle de los Pedroches.

El V Encuentro Profesional en el Sur cuenta con la financiación del Imdeec mediante una subvención ESAL, reforzando el compromiso municipal con la profesionalización de sectores estratégicos. Toda la información se puede encontrar en 'www.encuentroenelsur.com' donde también se pueden realizar las inscripciones que continúan abiertas, con tarifas especiales para estudiantes y desempleados.