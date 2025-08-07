Endesa detecta 98 fraudes eléctricos al día en Andalucía, con más de 17.700 hasta junio

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en Andalucía 17.797 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivale a una media de 98 casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de cerca de 135 millones de kilovatios hora. La manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude es, según ha señalado recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), "un problema en aumento".

Son los datos ofrcidos por la empresa en una nota en la que ha vuelto a insistir en que "detrás del fraude eléctrico hay un riesgo evidente de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor". En los últimos años, se han registrado --según Endesa-- "sucesos muy graves" que han provocado heridos e incluso muertes por la alteración de las instalaciones eléctricas para el robo de electricidad El fraude eléctrico implica además un coste económico para todos los consumidores a través de la factura, y tiene además "efectos muy perniciosos sobre la calidad del suministro eléctrico".

Los "principales causantes de estos problemas" son las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones 'indoor', que utilizan "sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas".

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones 'indoor'. Cada uno de estos invernaderos bajo techo demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de alrededor de 100 metros cuadrados.

Entre enero y junio se han desmantelado en Andalucía 744 plantaciones 'indoor', es decir más de 28 a la semana en operaciones lideradas por las Fuerzas de Seguridad. El volumen de energía recuperado en estos fraudes asciende a de 39,6 millones de KWh, es decir, el 29% de la energía defraudada en Andalucía procede de plantaciones de marihuana.

La colaboración de Endesa con las Fuerzas de Seguridad es "clave" en la lucha contra el fraude y uno de los aspectos centrales del acuerdo firmado recientemente con la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional para profundizar en la prevención e investigación de los delitos que afectan a los servicios esenciales de producción, distribución y suministro de energía eléctrica.

Al margen de la colaboración con las Fuerzas de Seguridad, Endesa utiliza además desde 2017 modelos de Machine learning y Deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo) para ser más eficientes en el combate contra el robo de energía. Se parte del historial de inspecciones existente realizadas entre los doce millones de puntos de suministro, los patrones de consumo, la información sobre los equipos de medida, e incluso información meteorológica, datos que se utilizan para detectar de manera más certera la probabilidad de que haya un fraude.

El uso de la IA, combinada con la información que proporcionan innovaciones como los equipos de supervisión avanzada que se están instalando en la red de distribución, contribuyen a acotar mejor el origen del fraude dentro de un grupo de suministros. Una vez en campo, elementos como las pinzas*amperimétricas o los videoscopios ayudan a los trabajadores a sacar a la luz el fraude.

Endesa ha lamentado que España sea el "único país" del entorno que no prevé pena de privación de libertad por el delito de fraude eléctrico a diferencia de Francia, Portugal, Italia y Alemania. En el marco legal español este delito no contempla agravantes ni computa para la reincidencia, con independencia de que se utilice para alimentar masivas plantaciones de cannabis o pueda estar detrás de incendios con graves consecuencias.