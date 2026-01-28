Endesa tiene a todos sus técnicos desplegados en Andalucía para abordar incidencias por la borrasca Kristin

Torre de alta tensión caída sobre una carretera. - ENDESA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endesa tiene a los técnicos de sus tres turnos de trabajo desplegados en Andalucía para poder abordar las incidencias en el suministro eléctrico como consecuencia del paso de la borrasca Kristin. Hasta el momento, son alrededor de 8.000 los clientes afectados por cortes de luz, una cifra que "fluctúa" mucho a medida que se arreglan incidencias.

Son los datos facilitados por la compañía a preguntas de Europa Press. Endesa explica que las fuertes lluvias han dejado "multitud de torres de alta tensión en el suelo, conductores partidos así como ramas y arboles en las líneas", entre otras cuestiones. Andalucía ha registrado más de un millar de incidencias hasta las 12,30 horas de este miércoles, lo que eleva a 1.973 el total de avisos gestionados entre la jornada del martes y la de este miércoles debido a las borrascas que afectan a la región.

Además, se han contabilizado cinco heridos durante la jornada, ocasionados por la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro a causa de la borrasca Kristin. Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, del total de incidencias atendidas, la mayoría se concentra en las provincias de Sevilla (425) y Cádiz (410). Superan los 200 avisos en Jaén (271), Málaga (220) y Córdoba (202).

El resto se han repartido entre Granada (185), en Almería (135) y Huelva (125). El grueso de los avisos responde a problemas ocasionados por la fuertes rachas de viento, principalmente caídas de ramas y árboles, señales de tráfico, cableado eléctrico, carteles, desprendimientos en fachadas, y obstáculos en la vía.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, un total de 31 carreteras permanecen al mediodía cerradas completamente al tráfico (nivel negro). Por acumulación de balsas de agua o desprendimiento de tierra y piedras en la calzada están cortadas 15 vías en la provincia de Cádiz.