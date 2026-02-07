Endeudamiento andaluz: Junta pagará 5.767 millones hasta 2056 en amortizar deuda pública y préstamos e intereses

La consejera de Economía, Carolina España, en una imagen de 14 de enero, antes del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). - ALBERTO ORTEGA/EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía prevé pagar 5.678,81 millones de euros hasta 2056 por las amortizaciones e intereses de sus operaciones de endeudamiento, ejecutadas a través de emisiones de deuda pública y de préstamos.

Esta previsión de gasto queda sujeta a conocer "las condiciones concretas de las operaciones que se realicen" y a partir de ahí la Administración autonómica "reajustará posteriormente" esa cifra que prevé ahora mismo, como apunta el informe que rubrica el director general de Tesorería y Deuda Pública, Ignacio Cepeda, dentro del expediente que acompañó al acuerdo de Consejo de Gobierno para aprobar un endeudamiento de 3.818,37 millones para este 2026.

Reconoce el Gobierno andaluz que "las modalidades de endeudamiento y condiciones financieras concretas se concretarán con posterioridad a la aprobación del decreto del Consejo de Gobierno" y hasta este momento ha decidido "tomar como referencia un diferencial adicional sobre el coste de financiación del Estado a plazo equivalente que permite la normativa de prudencia financiera vigente, incrementados asimismo con un margen de seguridad ante eventuales subidas de tipos de interés durante el ejercicio".

La Junta de Andalucía acota un calendario de pago de amortizaciones e intereses que enmarca entre este año y 2056. En ese cronograma de pagos los mayores importes se corresponden con la emisión de endeudamiento que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de enero, que ascendió a 3.818,37 millones.

Los abonos más cuantiosos hasta 2056 son los 1.000 millones que se deben pagar en 2036 por la emisión de deuda de este año; los 1.418,37 millones que se pagarán en 2038 del préstamo a 12 años que se pedirá este ejercicio; los 750 millones pagaderos en 2038 de la emisión de deuda y los 250 millones de amortización de la emisión a 30 años aprobada este año, según el expediente al que ha accedido Europa Press.

Además de estas cifras aparecen otras como los diez abonos de 79,37 millones cada uno de ellos que debe hacer la Junta de intereses de otras emisiones; otros doce pagos individuales de 56,02 millones de intereses de otros préstamos a largo plazo; y también aparecen intereses de préstamos del Banco Europeo de Inversiones y del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE).

Según los datos del Banco de España, de septiembre de 2025, de una deuda de Andalucía de 40.452 millones de euros, el 54,8% se corresponde con los mecanismos de financiación del Estado, a los que en el pasado debió recurrir Andalucía para encontrar la liquidez que no podía hallar en los mercados, ofrecidos por el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del Fondo de Facilidad Financiera.

En la Memoria del Presupuesto de este año la Junta de Andalucía contabiliza como partidas de gasto más relevantes en Deuda Pública 819,9 millones para pagar intereses y gastos financieros de operaciones de financiación a largo y corto plazo.

Aquí incluye emisiones de deuda o préstamos bilaterales con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con entidades financieras nacionales, o con entidades multilaterales de carácter supranacional como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.

Y prevé destinar otros 3.595,11 millones a amortizaciones de operaciones de endeudamiento, dentro de los cuales las más relevantes son los vencimientos de los préstamos concertados con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

ENDEUDAMIENTO DE 2026: MITAD, EMISIÓN DE DEUDA; MITAD, PRÉSTAMOS

El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de 28 de enero el endeudamiento de este año, que será de 3.818,37 millones. De esta cantidad, 3.595,11 millones son para los vencimientos de deuda de ejercicios pasados y los 223,26 millones restantes lo son para pagar las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta del modelo de financiación de los ejercicios 2008 y 2009.

De ese importe 2.000 millones serán por emisiones de deuda pública a 10, 12 y 30 años, que comportan un único pago a su vencimiento, programados respectivamente para 2036, 2038 y 2056.

En el primer trimestre de este año la Junta de Andalucía hará una emisión de deuda de 1.000 millones, pagadera en 10 años. El coste que calcula es de un tipo de interés de un 3,8% por el pago de los cupones anuales y de gastos de emisión por prima de emisión y comisión. En el segundo trimestre la emisión de deuda es de 750 millones, con un vencimiento en 2038.

Quedan 250 millones, que se emitirán entre el segundo y el cuarto trimestre de este año, con un único pago en 2056, y cuyo coste cifra en un 4,55% como interés en pago de cupones y otros gastos de emisión.

La Junta de Andalucía precisa sobre las operaciones de endeudamiento que "no podrán llevarse a cabo sin la previa obtención de la autorización del Estado en aquellos casos en que sea preceptiva", por lo que se remite a las exigencias de la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y a otra normativa.

Los 1.818,37 millones restantes los conseguirá el Gobierno andaluz con tres operaciones de préstamo. Este dinero se dividirá en un préstamo de 1.418,37 millones que la Junta de Andalucía prevé cerrar con entidades financieras por un periodo de 12 años, que devolverá en un único pago en 2038 y calcula un coste de la operación a un tipo de interés de un 3,95%.

Otros 200 millones los conseguirá el Gobierno andaluz con un préstamo con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE), cuyos integrantes son los 43 Estados miembros de este organismo europeo.

Los 200 millones restantes se corresponden con un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que el Gobierno andaluz pagará en 15 cuotas anuales comprendidas entre 2032 y 2046.