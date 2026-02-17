Se enfrenta este miércoles en Granada a la expulsión del país por venta al menudeo tras una agresión

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Audiencia Provincial, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 17 Feb.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial tiene señalado para este miércoles el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para un joven de 33 años acusado por la presunta comisión de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido vendiendo droga al menudeo en el centro de Granada en noviembre de 2024 después de que agrediera a un hombre al que habría confundido con un cliente que se fue sin pagarle la sustancia que previamente le había pasado.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la mañana del 23 de noviembre de 2024 cuando el ahora acusado, nacido en Colombia y sin antecedentes penales, habría efectuado "un pase de sustancia a un individuo que se marchó a la carrera sin abonar el precio pactado".

Junto con la petición de cuatro años de cárcel, la Fiscalía interesa el pago de una multa de 120 euros y que la pena privativa de libertad, conforme a lo estipulado en el Código Penal, "sea sustituida por expulsión del acusado del territorio nacional, con prohibición de regresar a España por tiempo de siete años".

El procesado se habría dirigido a un viandante "en la creencia de que acompañaba al comprador" y habría comenzado a "golpearle reclamando el pago de la sustancia entregada".

Así las cosas, el agredido requirió auxilio de una patrulla de la Policía Nacional. Al acudir los agentes el acusado supuestamente emprendió la huida y "se desprendió de una pequeña bolsa que tiró al suelo".

Los policías nacionales consiguieron darle alcance y recuperar la bolsa que contenía sustancia en roca y polvo de color blanco que, tras análisis, resultó ser 2,3 gramos de cocaína, que habría alcanzado un valor total de 55,43 euros.