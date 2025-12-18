La entrega de 122 viviendas protegidas en Santa Adela consolida la transformación de este barrio del Zaidín en Granada

Archivo - Imagen de archivo de obras de la tercera unidad de ejecución del Área de Intervención I Santa Adela - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

El Ayuntamiento de Granada acoge en la tarde de este jueves el acto de entrega de 122 nuevas viviendas protegidas del edificio SA-7.2 del barrio de Santa Adela, con una inversión subvencionable de 13,29 millones de euros, cofinanciada por el consistorio (48,83 por ciento), la Junta de Andalucía (18,36 por ciento) y el Gobierno central (32,82 por ciento), que consolida la transformación urbana de este entorno del distrito del Zaidín.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, presidirá el acto, según ha apuntado el consistorio granadino en una nota de prensa en la que ha incidido en que "se culmina una de las intervenciones urbanas y sociales más relevantes desarrolladas en la ciudad en los últimos años, que finaliza con la puesta a disposición de los vecinos de sus nuevos hogares".

El edificio, completamente finalizado, alberga 122 viviendas --59 adjudicadas a antiguos residentes y 63 vendidas en régimen general y especial--, junto a siete locales comerciales, 71 plazas de aparcamiento y 79 trasteros. Todas las viviendas libres fueron adquiridas en su totalidad, con precios que oscilaron entre 90.000 y 120.000 euros, reflejando la elevada demanda existente y el interés suscitado por esta promoción municipal.

El presupuesto contempla partidas destinadas a edificación y demolición, reurbanización, equipo técnico y realojos, además del esfuerzo económico municipal asociado a costes no subvencionables, como expropiaciones, tasas, impuestos y otros incrementos derivados de la ejecución de las obras.

Asimismo, el Gobierno andaluz gestionó y aportó una subvención de 6,8 millones de euros a través de su programa de Área de Regeneración y Renovación Urbana, que se nutre con fondos de los planes Vive en Andalucía de la Junta y Estatal de Vivienda.

La Consejería de Fomento ha participado de manera activa en la siguiente fase de rehabilitación de Santa Adela, actualmente en ejecución, con otra ayuda de cinco millones de euros procedentes del Plan Ecovivienda, ideado por la Junta de Andalucía para la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda.

Sobre el acto, la alcaldesa de Granada ha subrayado el significado del proyecto como un claro ejemplo de transformación urbana impulsada desde el ámbito municipal y ha señalado que "la falta de oferta de vivienda es hoy uno de los principales problemas a los que se enfrentan las familias, por lo que proyectos como Santa Adela demuestran la implicación del Ayuntamiento de Granada para ofrecer respuestas reales y eficaces".

Asimismo, ha destacado que esta actuación "representa la apuesta del Ayuntamiento de Granada por un modelo de ciudad que garantiza vivienda digna, seguridad y calidad de vida". La entrega de llaves permitirá iniciar en los próximos días el proceso de mudanzas de las familias adjudicatarias que aún residen en los edificios antiguos, un paso imprescindible para avanzar en la transformación integral de la zona.

Una vez completados estos traslados y gestionadas las altas y bajas de los suministros básicos, el Ayuntamiento estará en disposición de activar la siguiente fase del proyecto: la demolición de las 94 viviendas previas, cuya ejecución está prevista para finales de enero de 2026.

Esta intervención permitirá "liberar una amplia superficie actualmente ocupada, dando paso a la creación de un nuevo espacio público de calidad, que incluirá una plaza central con parque infantil, zonas de convivencia y áreas estanciales accesibles, concebidas como punto de encuentro y de vida comunitaria para los vecinos del barrio".

Paralelamente, se llevará a cabo la reurbanización completa del entorno, que contempla la adecuación de 2.500 metros cuadrados de viales y la configuración de dos nuevos espacios libres que sumarán 4.315 metros cuadrados, integrando zonas verdes y recorridos peatonales más cómodos, seguros y accesibles.

Sobre esta transformación, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "la creación de esta nueva plaza y de los espacios libres que la acompañan no es solo una mejora urbana, sino una apuesta por la vida en comunidad. Queremos que Santa Adela disponga de lugares donde los vecinos puedan encontrarse, disfrutar al aire libre y sentirse orgullosos de su barrio. Este nuevo espacio será un símbolo de convivencia, seguridad y calidad de vida, plenamente integrado en la nueva etapa que se abre para esta zona de la ciudad".

Desde el Ayuntamiento de Granada por último se ha destacado que Santa Adela es ya un referente de regeneración urbana y mejora de las condiciones de vida, subrayando que la entrega de estas nuevas viviendas marca el inicio de una nueva etapa para el barrio y para las familias que lo conforman, basada en la cohesión social, la calidad urbana y el bienestar vecinal.