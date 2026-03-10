La entrevista a Moreno en 'El Hormiguero' lideró la audiencia del 'prime time' del lunes con 1,9 millón de espectadores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entrevistado en 'El Hormiguero' de Antena 3 Televisión. - ATRESMEDIA COMUNICACIÓN

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de Antena 3 Televisión 'El Hormiguero' lideró este pasado lunes, 9 de marzo, la audiencia del 'prime time' con un 15,3 por ciento de cuota de pantalla y una audiencia de casi dos millones de espectadores --en concreto, 1.950.000 seguidores de media-- que siguieron la entrevista que este espacio emitió con el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno.

Así lo han destacado desde el grupo Atresmedia Comunicación en su cuenta en la red social 'X', y se recoge también en el informe diario de audiencias de televisión difundido este martes por la empresa Barlovento Comunicación, consultado por Europa Press.

Desde el grupo de comunicación al que pertenece Antena 3 Televisión han destacado que, este lunes, 'El Hormiguero' fue "el programa más visto de la noche, líder absoluto con 1.950.000 seguidores de media, y con 4.252.000 espectadores únicos durante la entrevista con Juanma Moreno".

La cuota de pantalla que alcanzó el programa que presenta Pablo Motos superó la que, de media, registró este lunes Antena 3 Televisión, que fue de un 14,4 por ciento y que la situó como la cadena más vista, por delante de La 1 de Televisión Española (TVE), con un 11,7% de cuota en la misma jornada, según los datos recogidos por Barlovento Comunicación.

Además, en lo que respecta a las audiencias de los programas de la franja de 'prime time' de este lunes, 'El Hormiguero' superó en cinco puntos la cuota de pantalla alcanzada por el segundo programa más visto, 'La Revuelta', de La 1 de TVE, que registró un 10,3% y 1.334.000 espectadores de audiencia, mientras que en tercer lugar quedó, como espacio más visto en esa franja, 'First Dates', de Telecinco, con un 9,4% de cuota y 1.193.000 espectadores, según también Barlovento Comunicación.