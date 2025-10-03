El escritor David Uclés vuelve a la Córdoba donde inició su carrera literaria para clausurar Cosmopoética este sábado

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990), autor de uno de los más fulgurantes éxitos literarios de los últimos años y reciente ganador del 'Premio Dulce Chacón de Narrativa Española', será el encargado de clausurar este sábado, 4 de octubre, la edición vigésimo segunda del festival Cosmopoética de Córdoba.

Según ha informado el Ayuntamiento, Uclés regresa emocionado a la ciudad donde comenzó sus estudios de Traducción e Interpretación en 2008, sólo un año antes de iniciar la escritura de 'La península de las casas vacías', la singular novela sobre la Guerra Civil española que le ha puesto bajo el foco de la crítica y los lectores, convirtiéndose en una de las figuras literarias más aclamadas en la actualidad.

Ese vínculo con la ciudad de Córdoba convierte el pregón de Cosmopoética en un momento muy especial para el autor. "Para mí dar el pregón es una gran alegría, porque Cosmopoética es un festival que he seguido de cerca y porque lo vi comenzar. Yo me fui a estudiar a Córdoba en 2008 cuando estaba la quinta edición. Volver y hablar sobre literatura, aquí donde inicié mi andadura me hace muy feliz", relata el autor.

Así, explica que su pregón hablará precisamente de eso: "de la experiencia en Córdoba, de lo que significa para mí como escritor, de la alegría de ver nacer un festival y verlo madurar y convertirse en un icono del mundo de la lírica y la poesía".

El pregón de David Uclés tendrá lugar a las 21,00 horas en la Plaza de las Cañas y en él estará acompañado por la directora del festival, Azahara Palomeque. El acto se enmarcará dentro de una tarde plagada de espectáculos musicales que arrancará a las 19,00 horas y que se extenderá más allá de la madrugada con la intervención de diferentes artistas y grupos residentes en Córdoba.

HOMENAJE A LOS MACHADO CON ALFONSO GUERRA

Cosmopoética pondrá este sábado el broche final a nueve días intensos de cultura y poesía que han traído hasta Córdoba a más de 50 autores nacionales e internacionales. Junto al pregón y la fiesta musical, el festival también rendirá homenaje en su clausura a uno de los más grandes poetas españoles, el irrepetible Antonio Machado, del que se cumplen 150 años de su nacimiento.

Bajo el nombre 'Recuperando a los Machado', Cosmopoética propondrá una conversación en torno a esta familia cuyo linaje intelectual atraviesa el siglo XIX y parte del XX, desde el abuelo Antonio Machado y Núñez, médico, zoólogo y botánico; la abuela Cipriana Álvarez Durán, pintora y transmisora del romancero y la literatura oral; el padre Antonio Machado y Álvarez 'Demófilo', gran folklorista, para culminar con los hermanos poetas y dramaturgos Antonio y Manuel, o el pintor José Machado.

La charla tendrá lugar a las 18,00 horas y reunirá en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Córdoba a dos ponentes de excepción: la periodista, escritora y exdirectora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez, y el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

Posteriormente, a partir de las 20,00 horas, el Auditorio acogerá el concierto lírico 'Versos que se hicieron canción', en el que a través de la música se dará vida a los textos de Machado. El programa incluye obras de destacados compositores como Antón García Abril, así como estrenos absolutos de Ana María Guadián y del reconocido compositor y director de orquesta Miquel Ortega.