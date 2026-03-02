La Escuela Militar de Helicópteros incorpora un sistema de enseñanza de última generación

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, en imagen de archivo - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes la Base Aérea de Armilla, en el área metropolitana de Granada, donde tiene su sede el Ala 78, que desde 1980 asume las funciones de la Escuela Militar de Helicópteros, que ha incorporado un sistema de enseñanza de última generación.

Esta unidad también acoge la Patrulla Aspa, que recientemente ha sido noticia por su participación en los actos conmemorativos del centenario del Plus Ultra. Es una de las pocas patrullas acrobáticas de helicópteros en el mundo, fiel reflejo de la pericia de los profesores de la escuela, según ha detallado el Ministerio de Defensa en nota de prensa tras la visita de Robles.

Este centro afronta, gracias al Plan Nacional de Helicópteros, una profunda renovación, que incluye la adquisición de nuevos modelos y, con ellos, un moderno sistema de formación. El coronel jefe de la Base, Joaquín Antonio Aguirre, ha presentado estas novedades a la ministra, quien ha resaltado también la valía de los equipos humanos.

"Más allá de invertir y modernizar, el mejor capital de las Fuerzas Armadas y del Ejército del Aire son las personas que forman parte de él, que son los que realmente, cada día, demuestran su compromiso y capacidad para poder trabajar en situaciones de emergencia y donde se les requiere", ha afirmado Margarita Robles.

La adquisición de los nuevos helicópteros y el sistema de formación HE.26 (H135) ha requerido una inversión de cerca de 13 millones de euros para la construcción de las infraestructuras necesarias para "instalarlos, así como para rehabilitar hangares ya existentes".

En paralelo a las entregas de los nuevos helicópteros está previsto que se reciban los puestos de enseñanza y los simuladores, que serán imprescindibles para que los tres ejércitos y la Guardia Civil cuenten con los pilotos y mecánicos mejor entrenados.

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa incluye el Plan Nacional de Helicópteros, que supone la mayor modernización de medios aéreos de ala rotatoria en la historia de España. Su diseño obedece al refuerzo de las capacidades de defensa, seguridad y autonomía tecnológica españolas.

En total, serán cerca de cien los nuevos helicópteros que se irán entregando a las diferentes bases y unidades. El modelo que llegará a la base de Armilla es el H-135, "fiable y de alta disponibilidad principalmente destinado a enseñanza", según han detallado desde el Gobierno central.