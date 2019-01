Escuelas de Calor pide estar "alerta" ante el nuevo Gobierno andaluz al "estar en juego" la educación pública

Publicado 24/01/2019 12:29:08 CET

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de AMPA 'Escuelas de Calor' ha pedido este jueves a las familias estar "alerta" ante el nuevo Gobierno andaluz, compuesto por PP y Ciudadanos (Cs) con el apoyo de Vox, al considerar que "está en juego" la defensa de la educación pública en Andalucía.

En un comunicado, la organización ha criticado los acuerdos alcanzados por parte del PP con Cs y Vox, dado que sus políticas "van a afectar a la educación de nuestro hijos". Así, han mostrado su "preocupación" cuando "se habla sin ambages de una apuesta por el sostenimiento de la educación concertada, en igualdad de condiciones que la pública, y de su ampliación a etapas no obligatorias como el Bachillerato".

Según recogen desde Escuelas de Calor, desde el Ejecutivo andaluz han apuntado que la pública y la concertada "son una porque entiende que en la pública está incluida la concertada", a lo que han calificado de "un error de partida, en la medida que se quieren igualar modelos educativos que no son iguales y ante las que la Administración no puede ni debe tener la misma implicación en su sostén" porque "supondrá un menoscabo de los fondos públicos destinados a la educación de todos".

"Esta apuesta por la educación privada sostenida con fondos públicos, puesto que no es otra cosa la concertada, vendrá a devaluar y desmantelar la ya maltrecha educación pública", han alertado desde la organización.

Por ello, a su juicio, "hacer esta propuesta programática en aras de la libertad de las familias a elegir centro, no es sino una falacia que no tiene otro interés que confundir y manipular a la ciudadanía". "No hay libertad de elección cuando en el centro de algunas capitales de Andalucía la oferta de plazas en centros concertados es superior a la pública", han añadido.

Así, han indicado que "las familias que puedan costear uniformes y cuotas voluntarias huirán de la devaluada Educación Pública, lo que la condenará a recibir aún menos recursos e incluso a reducir sus plazas". En consecuencia, continúan desde Escuelas de Calor, "tendremos una red escolar para clases desfavorecidas o precarias y otra para clases acomodadas".

LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN

Sobre la Ley de Bioclimatización de Centros Públicos, la organización ha alertado de que la apuesta de PP y Ciudadanos será "la misma que hicieron en el proceso de enmiendas cuando se tramitó en la pasada legislatura, solo que ahora lo harán desde el gobierno".

Se trata entonces de "incluir a las escuelas e institutos concertados en las medidas que establece este texto legal, lo que incluye la financiación de la mejora de sus edificios, que no son de titularidad pública sino propiedad de las empresas e instituciones que gestionan la concertada".

"Si ya antes implementar esta ley era un esfuerzo económico importante, ahora tendrá que serlo aún mayor y estaremos invirtiendo dinero público en edificios privados. Un despropósito que seguramente no tiene parangón en Europa. Nos tendrán enfrente y en las calles, han manifestado.

Por todo ello, desde Escuelas de Calor han hecho un llamamiento a las familias para que estar "alertas" ante la etapa de cambio, así como a "mostrar unidad en la defensa de la educación pública". "El futuro de nuestros hijos está en juego, pero también el futuro de la educación pública de calidad como derecho fundamental", concluyen.