Escuredo plantea a González "por qué no te retiras y nos dejas en paz" tras anunciar su voto en blanco en vez de al PSOE

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Andalucía y presidente de honor del PSOE de Andalucía, Rafael Escuredo, le ha pedido este miércoles al expresidente del Gobierno, Felipe González, "por qué no te retiras y nos dejas en paz" en reacción al anuncio de este último de que su voto será en blanco en unas próximas elecciones a Cortes Generales en vez de hacerlo a los actuales candidatos socialistas, particularmente circunscrito al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsible cabeza de lista de los socialistas entonces.

La respuesta de Escuredo a González empieza con un "ay, Felipe de mi alma", para seguidamente lanzarle su propuesta de su retirada de la escena pública.

Escuredo, quien ocupó la Presidencia de Andalucía entre julio de 1982 y marzo de 1984, ha reaccionado de esta forma con una publicación en su cuenta personal de la red social X a las declaraciones que hizo González este martes durante un coloquio en el Ateneo de Madrid.

En este escenario el expresidente rememoró igualmente cómo el ministro Óscar Puente llamó a Sánchez "puto amo" y equiparó a Sánchez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por compartir ambos ese atributo.

Quien fuera primer presidente de la Junta de Andalucía como sucesor de quien le antecediera en la Presidencia de la denominada Junta preautonómica, Plácido Fernández Viagas, señala al expresidente que su petición obedece a que "nos da pena y no porque nos hagas daño".

Escuredo protagonizó una huelga de hambre contra el Gobierno de UCD cuando Andalucía batallaba contra la Administración del Estado por el referéndum de acceso a la Autonomía de Andalucía.