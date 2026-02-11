PSOE-A desliga las elecciones aragonesas de las andaluzas y defiende que su candidata Montero está "donde hay que estar"

La adjunta portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha desvinculado el resultado de las elecciones celebradas en Aragón el pasado domingo de lo que pueda ocurrir en los comicios autonómicos previstos para este año en Andalucía, así como ha defendido que la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, está "donde hay que estar", y presente "en la vida de los andaluces cada día".

Así lo ha señalado la diputada socialista en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre el resultado de las elecciones aragonesas del pasado 8 de febrero --en las que el PSOE igualó su peor su resultado histórico en número de escaños en las Cortes de Aragón al quedarse con 18--, y su posible impacto en los comicios andaluces de este año.

Ángeles Férriz ha sostenido que en Andalucía "hay un clamor ante el deterioro de los servicios públicos en toda su extensión", y los socialistas se han dedicado en esta comunidad a "poner encima de la mesa" y llevar al Parlamento lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), quiere "tapar, que es el destrozo de todos los servicios públicos", según ha abundado.

En esa línea, la representante del PSOE-A ha denunciado que en esta comunidad "hay dos millones de personas en listas de espera, se han desmantelado hospitales y la atención primaria" en la sanidad pública, así como se tarda "600 días en que te den la ayuda a la dependencia", y "se han suprimido casi 3.000 unidades educativas de la pública", según ha relatado.

"En esta tierra tenemos muchísimas dificultades para poder vivir dignamente", y "el nivel de pobreza lo que ha hecho es elevarse en los últimos años", ha agregado Ángeles Férriz, para quien "la mejor estrategia de cara a unas elecciones es poner encima de la mesa todo lo que pasa en Andalucía", donde "se ha roto la igualdad de oportunidades", mientras la Junta "tiene más dinero que nunca".

"Así que, miren, los resultados de Aragón son los resultados de Aragón, y cuando lleguen las elecciones andaluzas, veremos lo que pasa", ha comentado Ángeles Férriz antes de agregar que "la realidad de ocho millones y medio de andaluces es la que perciben" todos ellos "cada día" en materias como la educación, las universidades, la dependencia o la sanidad.

De igual modo, a preguntas de los periodistas sobre si cree que María Jesús Montero debería anticipar su renuncia a sus cargos en el Gobierno central para dedicarse en exclusiva a Andalucía como candidata socialista, Férriz ha rehusado pronunciarse "sobre lo que tiene que hacer" la también secretaria general del PSOE-A, y en todo caso ha defendido que Montero forma parte del Consejo de Ministros que este pasado martes acordó "liberar ayudas para todos los municipios andaluces que se han visto afectados por el temporal".

Férriz ha subrayado que Montero es "una candidata que es vicepresidenta primera de España y que está en todo en el día a día de los andaluces cuando ven mejorado su salario mínimo, cuando ven mejoradas sus pensiones, cuando viene un temporal y hay alguien que al menos está ahí para que vuelvan a la normalidad". "María Jesús Montero yo creo que está en la vida de los andaluces cada día, donde hay que estar", ha resumido la portavoz socialista para finalizar.