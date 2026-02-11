Bendodo (PP) augura la "derrota" de Montero en Andalucía y le pregunta con "qué porcentaje de voto dimitirá"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de febrero de 2026. (Foto de archivo). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID/SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha espetado este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE-A y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que "va de derrota en derrota" en los comicios que se vienen sucediendo en España desde que es 'número dos' de la dirección federal del PSOE, y le ha preguntado "con qué porcentaje de voto dimitirá" tras las elecciones andaluzas previstas para este año, a las que Montero concurrirá como candidata a la Junta.

Bendodo se ha pronunciado así en el transcurso de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha aprovechado una pregunta a la también ministra de Hacienda para señalar a Montero que el PSOE "se está hundiendo" en las elecciones que se vienen celebrando en España desde el año 2023.

En concreto, el dirigente del PP ha señalado a Montero que, "desde que es vicesecretaria general del PSOE, "ha habido elecciones municipales y autonómicas, generales, gallegas, europeas, en Extremadura y en Aragón" este pasado domingo, 8 de febrero, y "en todas se ha producido un batacazo del Partido Socialista".

"Usted va de derrota en derrota, hasta la derrota final en Andalucía", ha espetado Bendodo a Montero, a quien ha preguntado si "se ha parado a pensar por qué su amado líder --en alusión al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez-- la manda a perder Andalucía como a Pilar Alegría", la candidata socialista en Aragón.

El diputado del PP se ha referido además al modelo de financiación autonómico "injusto que castiga" a esta región "con 143 euros menos de media que el resto de los españoles", que ha diseñado el Ministerio de Hacienda, y ha preguntado a Montero "con qué cara va a ir usted a su tierra, a Andalucía, a pedir el voto cuando ha traicionado a los andaluces".

RÉPLICA DE MONTERO

La vicepresidenta y líder del PSOE-A ha replicado a Bendodo que los 'populares' "mienten todo el tiempo y solo reconocen la verdad cuando están ante el juez", además de que "están surfeando con los métodos de la ultraderecha" y "están en la máquina del fango".

"Quieren tener las elecciones ganadas antes de que los ciudadanos voten, también en Andalucía", ha afeado Montero a Bendodo antes de advertirle de que, "cuando uno practica los métodos de la ultraderecha, lo que trae es más ultraderecha", y "su forma de hacer oposición, de hacer política, a quien únicamente le da alas es la ultraderecha", y de augurar que los 'populares' "van a quedar engullidos por la ultraderecha".

Bendodo ha replicado a la secretaria general del PSOE-A que "si pusiera tanto empeño en defender a los andaluces como en abrirse camino a codazos para salir en la foto, le iría mucho mejor", así como le ha indicado que "sería más creíble en Andalucía si pidiera la dimisión del ministro del caos ferroviario", tras lo que el dirigente del PP ha aseverado que "lo de Adamuz no fue un accidente", sino "una negligencia de su Gobierno".

Dicho esto, Bendodo ha señalado a Montero que Miguel Ángel Gallardo dimitió como líder del PSOE en Extremadura "con el 25% del voto", Pilar Alegría "se ha atrincherado" en el cargo de secretaria general del PSOE aragonés "con el 24% del voto" conseguido en las elecciones del pasado domingo, y ha preguntado a la vicepresidenta "por qué porcentaje de voto va a dimitir" tras las próximas elecciones andaluzas.

La vicepresidenta, ministra y candidata socialista en Andalucía ha replicado al vicesecretario del PP tachando de "vergonzoso" que "esté hablando de porcentajes, de dimisiones o de números de bajadas de escaños o de cualquier otra consideración sin tenerle el más mínimo respeto a la democracia", y le ha instado a permitir "que los ciudadanos voten" primero.

"Cuando los ciudadanos voten podrá usted hacer esos análisis políticos, pero su estrategia es muy vieja", y "los ciudadanos en las elecciones de Andalucía progresistas se van a movilizar para quitar" a los 'populares' del Gobierno de la Junta, ha espetado Montero a Bendodo, a quien también ha reprochado que el Ejecutivo andaluz está "diciendo que 'no' a que Andalucía tenga 5.700 millones de euros más al año" con el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ministerio de Hacienda.

En esa línea, Montero ha retado al PP a decir que "van a votar a favor de un modelo de financiación que a quien más recursos aporta es Andalucía", y a ser "leales" sin incurrir en "sectarismo político".