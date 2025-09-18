Espacio Caja Sonora inaugura en Granada su tercera edición el 24 de septiembre con una apuesta por lo interdisciplinar

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Espacio Caja Sonora (ECS) inaugura el próximo 24 de septiembre su tercera edición de programación con una gran fiesta en la Sala Planta Baja y la primera sesión del ciclo (R)evoluciones en La Madraza - Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Con la temática anual 'Música interdisciplinar: el sonido en diálogo con otras artes', este proyecto cultural se consolida como un espacio integral y abierto a la ciudadanía, que combina propuestas artísticas (conciertos y exposiciones), formativas (cursos y conferencias) y de investigación (laboratorios ciudadanos y clubes de escucha).

La edición de este año refuerza la visión de ECS: entender la cultura como un espacio de encuentro colectivo, donde ciudadanía y artistas crean, participan y reflexionan juntos, según ha informado la organización en una nota de prensa.

El ciclo de conferencias (R)evoluciones vuelve a situar a ECS como un proyecto de referencia en la reflexión sobre música y actualidad. La primera sesión tendrá lugar el 24 de septiembre a las 19,00 horas en La Madraza, con una sesión inaugural centrada en la salud mental y sus cuidados. Este panel de expertos, impulsado por la Fundación SGAE, contará con la participación de Rosana Corbacho (M.I. Therapy) y Guillermo Dalia (doctor en Psicología por la Universidad de Valencia), dos figuras de prestigio internacional en el campo de la psicología y la música.

Este año, siguiendo la temática de la edición, cada sesión estará dedicada a un arte o disciplina diferente en diálogo con la música. Entre los conferenciantes se encuentran nombres como Fernando Navarro (El País), Jesús Martínez Sevilla (El Independiente de Granada), Juan Vida (pintor y diseñador gráfico), Julio Le Marchand (DJ y editor), Rocío Mesa (directora de cine), Novia Pagana (música y compositora), Llorenç Barber (compositor), Ilaria Degradi (investigadora y artista sonora), Anni B. Sweet (música y compositora), Rosa Berbel (poetisa), Carmen Xia (rapera) y María de Juan (música).

Todas las sesiones serán de acceso libre hasta completar aforo. Además, los estudiantes de la Universidad de Granada que lo soliciten podrán obtener un crédito ECTS por su asistencia al ciclo completo.

Los III Encuentros Soundbox se celebrarán los días 10 de octubre, 7 y 28 de noviembre de 2025 en el Teatro CajaGranada. Esta iniciativa busca "apoyar a bandas emergentes y darles un espacio de visibilidad en diálogo con la ciudadanía". Tras una larga deliberación, el jurado ha seleccionado los proyectos que formarán parte de la edición de este año: Fire Pérez & BeltranBeats (Sevilla), Sergio Gómez (Málaga), Baloncesto (Madrid), Cris Imaz (Madrid), Yo estoy bien el mundo está mal (Granada), Eva Calyza (Córdoba), Ilaria Degradi (Granada), Javier Lekker (Málaga).

Debido a un empate técnico en la fase de selección, el último puesto se decidirá en directo durante la fiesta de inauguración de la 3ª edición de ECS, que tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a partir de las 21:00h en la Sala Planta Baja. Allí competirán Nazario, Vito, Sosoritnem y Rache, y será el público quien decida qué grupo se suma al cartel de Encuentros Soundbox 2025.

Cada jornada incluirá, además de los conciertos, un mercadillo de artistas locales, DJ y performances artísticas entre actuación y actuación, reforzando así la temática anual de ECS. Además, como novedad, este año el acceso a los conciertos será con entrada a siete euros con consumición, cuyos beneficios íntegros se donarán a la UNRWA en apoyo a los refugiados palestinos. Las entradas estarán disponibles en el sistema de ventas oficial de CajaGranada Fundación en la web 'https://entradas.cajagranadafundacion.es/'.

Igualmente, inaugurada el pasado mes de junio en el Centro Cultural CajaGranada, está abierta al público la exposición 'El home studio: tecnologías para democratizar la creación en un futuro electrónico', comisariada por Marta España. La muestra explora cómo la tecnología ha permitido producir música desde casa, abriendo nuevas posibilidades de creación y participación cultural.

Como novedad, los días 18 de octubre y 15 de noviembre se celebrarán jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas y talleres de iniciación DJ. Pronto se abrirán en la web 'https://espaciocajasonora.org/' las inscripciones a estas actividades, que serán de carácter gratuito y dirigidas a todos los públicos.

Tras el éxito de su primera edición, los Laboratorios Ciudadanos de ECS abren en octubre de nuevo su convocatoria de ideas para que cualquier persona pueda "proponer y desarrollar proyectos colaborativos vinculados a la música, la cultura y el territorio". Impulsados en colaboración con Medialab UGR - Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de Granada, este proyecto busca "implicar a la ciudadanía en los retos del territorio a través de la música".

Este año, ECS amplía su proyecto de clubes de escucha, que hasta ahora se había centrado en investigar los beneficios de la música en personas con degeneración cognitiva. Como novedad, esta nueva edición plantea "extender la experiencia a centros penitenciarios y hospitales, con un programa piloto que se activará en los próximos meses, llevando la música como herramienta de cuidado, acompañamiento y comunidad a nuevos contextos".

Siguiendo la línea del año pasado, este 2025 se llevará a cabo una nueva convocatoria de Soundbox Junior, el concurso musical que busca premiar el talento de niños y jóvenes. Este proyecto, organizado en colaboración con la Delegación de Educación, plantea un espacio para estimular la creatividad musical desde edades tempranas, para "dar visibilidad a las nuevas generaciones de artistas. Muy pronto se darán más detalles sobre la convocatoria y el proceso de participación".

Además, se mantendrán los cursos dirigidos a profesorado de Granada, que ya en años previos han servido para acercar la música popular urbana y sus metodologías pedagógicas al ámbito educativo.