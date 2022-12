Espadas apoya que Granada pida explicaciones al Gobierno pero no duda de sus "criterios objetivos" para ubicar la Aesia

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este viernes que desde la ciudad de Granada se demanden "explicaciones" al Gobierno de España sobre su decisión de ubicar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial en La Coruña (Aesia), en el marco de un proceso en el que también concurría la ciudad de la Alhambra, si bien ha rechazado cuestionar los "criterios objetivos" de los que se habrá valido el Consejo de Ministros para adoptar ese acuerdo.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Parlamento andaluz, Espadas se ha pronunciado así al hilo del anuncio, por parte del alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), del inicio de acciones judiciales ante dicha designación de la sede de la Aesia tras acordarse así por unanimidad en el marco del Pacto por Granada, reunido a tal fin este viernes en el Carmen de los Mártires, en el entorno de la Alhambra.

Juan Espadas ha señalado que desde el PSOE de Andalucía están "en la tesis de que el Gobierno de España aclare a la ciudad de Granada y, sobre todo, al conjunto de instituciones que prepararon esa candidatura con esmero, y que sin duda conforman un nudo clave para lo que significa el desarrollo del sector y los sectores que van ligados a la inteligencia artificial en Andalucía" y en dicha ciudad andaluza, "cómo se han baremado y se han evaluado los diferentes criterios de esa convocatoria" para elegir sede y, "sobre todo", por qué "finalmente la elección ha sido la de otra ciudad que no era Granada".

"Creo que es lo que se está solicitando" desde Granada, ha abundado el líder del PSOE-A, quien ha remarcado que se trataba de "un procedimiento de concurrencia competitiva y, por tanto, las distintas candidaturas tienen derecho a que se aclare por qué una ha obtenido un resultado mejor que la otra".

No obstante, Espadas ha abogado por que, "cuando las explicaciones se den" por parte de la Administración central, "habrá que atender también" a que "el Gobierno de España finalmente ha tomado una decisión, y lo mismo que la toma en un sentido en una agencia, la ha tomado en el caso de otra".

"Lo que creo es que, cuando pides explicaciones, lo lógico es que se te den", ha añadido Espadas antes de advertir, sin embargo, de que desde el PSOE-A no van a hacer "de esto una campaña de descrédito" o de "desconfianza sobre que el proceso no se haya llevado a cabo con arreglo a criterios objetivos, serios y rigurosos".

"Por ahí no vamos a caminar desde el PSOE de Andalucía", ha sentenciado Juan Espadas, que ha dicho que "entiende y comparte" las peticiones del alcalde de Granada de información al Gobierno, pero cree que, "una vez que se ofrezcan y se planteen, lo que no vamos a dudar es de que los procedimientos se han llevado a cabo con seriedad y rigor, porque no tengo ningún elemento objetivo para poder manifestar" que no haya sucedido así, ha remarcado.

"Demandamos la información, pero estamos convencidos y confiamos en que se habrá llevado a cabo con criterios también objetivos", aunque finalmente la ciudad de Granada no haya sido elegida sede de dicha agencia, ha resumido el secretario general del PSOE-A para concluir.