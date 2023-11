Espadas critica la presencia "institucional" de Moreno y la Junta en la manifestación de Sevilla en la víspera del 4D

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este miércoles la anunciada presencia "institucional" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de todos los consejeros del Gobierno andaluz en la

manifestación convocada en Sevilla por el Foro Economía y Sociedad "en defensa de Andalucía y por la igualdad entre españoles" el próximo domingo 3 de diciembre, en víspera de la histórica fecha del 4D.

"Ahí no debería estar la Junta como institución", ha asegurado Espadas en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, un día después de que Moreno anunciase su intención de participar en la movilización convocada por el Foro Economía y Sociedad el próximo domingo en Sevilla y de que el consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, confirmase tras el Consejo de Gobierno la presencia del resto de miembros del Ejecutivo autonómico.

"¿Es lógico y razonable que la Junta de Andalucía institucionalmente desde sus delegaciones territoriales esté mandando correos electrónicos a la gente para que firme un manifiesto sobre la presunta amenaza a la igualdad de los españoles y que vaya o asista a estas concentraciones a las que dice el señor Moreno Bonilla que él va a ir personalmente?", se ha preguntado.

En opinión del líder del PSOE andaluz, ello supone "utilizar recursos institucionales y públicos con una finalidad" al hilo de la pretensión "legítima" de una asociación "que quiere expresarse y concentrarse en la calle".

"Cuidado porque eso no lo saben los andaluces y yo lo denuncio porque me parece que eso no ayuda ni a la convivencia, ni al legítimo derecho de una asociación o de los ciudadanos a manifestarse", ha añadido Espadas, que ha concluido insistiendo en que "ahí no debería estar la Junta como institución".