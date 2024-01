Espadas descarta un acuerdo sobre la amnistía si Junts "no está por la labor" y existen "dudas" de "seguridad jurídica"

ESPARTINAS (SEVILLA), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha pronosticado este miércoles que no habrá "acuerdo" entre el PSOE y Junts per Catalunya en relación a la proposición de ley de amnistía cuyo texto se ha devuelto a la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados si el partido independentista catalán "no está por la labor", y si la ley que plantea contiene "dudas sobre la seguridad jurídica".

Así lo ha indicado Juan Espadas en una atención a medios en Espartinas (Sevilla), y a preguntas de los periodistas al día siguiente de que Junts votara en contra de la proposición de ley de amnistía en el Pleno del Congreso de los Diputados y forzara que la iniciativa volviera a la comisión de Justicia para que se sigan negociando posibles cambios en la misma.

Juan Espadas ha subrayado que el PSOE "ha defendido siempre que, para nosotros, la seguridad jurídica y un texto legal que reúna los requisitos para ser indiscutible desde el punto de vista de su constitucionalidad era requisito imprescindible", y "no estábamos dispuestos a aceptar, o sencillamente a negociar, propuestas" por parte de Junts que "pudieran poner en cuestión esa seguridad jurídica".

"Por eso no se llegó a un acuerdo y, finalmente", Junts "decidió no apoyarlo", ha abundado Espadas, que ha apuntado que "se va a intentar seguir negociando" en la comisión de Justicia, pero con la "premisa clara" de que "los socialistas no vamos a plantear ningún texto que tenga dudas sobre la seguridad jurídica y el ordenamiento jurídico para los ciudadanos".

"Lo tienen que tener muy claro", ha enfatizado Juan Espadas, que ha agregado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el "diálogo" para "salir de una situación muy complicada como la que vivió este país" en Cataluña, "pero diálogo dentro del marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico", ha puntualizado antes de agregar que si Junts "no está por la labor, no se podrá llegar a un acuerdo".

En todo caso, el portavoz socialista en el Senado ha dicho que espera que "se retomen las negociaciones, que se retome el diálogo" entre el PSOE y Junts en torno a esta ley porque con ella se persigue "un fin no sólo legítimo, sino el mejor para nuestro país", pero ha agregado que "ya veremos si esa es la actitud por parte" de dicho grupo político catalán.

NIEGA "DEBILIDAD" DEL GOBIERNO

De igual modo, y a preguntas de los periodistas, Espadas ha negado que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentre en una situación de "debilidad", y frente a ello ha defendido que es un Ejecutivo que "no sólo gobierna, sino que ha conseguido que la economía vaya bien, que se genere empleo", además de que "está consolidando derechos y está ayudando a la gente" con medidas para la gratuidad del transporte público o con la subida de las pensiones, según ha abundado.

Espadas ha remarcado así que el de Pedro Sánchez es "un Gobierno progresista que está tomando decisiones en un contexto enormemente complejo en el que las mayorías parlamentarias para llegar a acuerdos que saquen adelante estos textos legales en el Congreso" es algo "muy difícil de alcanzar por intereses diferentes de los grupos que apoyan al Gobierno".

"Por lo tanto, lo que hay es complejidad y dificultad para alcanzar acuerdos", ha considerado Juan Espadas antes de incidir en defender que el de Pedro Sánchez es "un Gobierno que tiene las cosas muy claras y que está sacando adelante este país con unos resultados que claramente no admiten comparación con otros países de la Unión Europea".

En esa línea, el portavoz del PSOE en el Senado ha llamado a "distinguir lo que el Partido Popular quiere que parezca de lo que realmente es", y al respecto ha defendido que "la imagen de este país, sobre todo en el exterior y en la realidad de los ciudadanos, es de un país que crea empleo, de un país con oportunidades, de un país que está creciendo y de un país que políticamente necesita que haya acuerdos".

Frente a ello, Espadas ha concluido que "el principal problema que tiene España es que el principal partido político que hace oposición al Gobierno --el PP-- no quiere alcanzar ningún acuerdo con el Gobierno", sino que "quiere, sencillamente, que acabe la legislatura cuanto antes, quiere desgastar al Gobierno y no quiere construir para los ciudadanos", ha remachado para concluir.