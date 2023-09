Espadas: "La igualdad salta por los aires" en Andalucía por la "mala gestión" de Moreno

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), su "mala gestión" al frente del Gobierno andaluz, y le ha advertido de que, con ella, "la igualdad salta por los aires" en esta comunidad autónoma.

Así se lo ha afeado el también presidente del Grupo Socialista en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde Espadas ha reprochado a Moreno que "no está en lo que hay que estar", y que lleva desde que es presidente de la Junta "dedicado preferentemente a confrontar con el Gobierno de España" que dirige Pedro Sánchez "por todo, todos y cada uno de los días", e "intentando eludir cuando puede los agujeros de su gestión".

En esa línea, el líder del PSOE-A ha espetado a Moreno que "sólo habla de Andalucía para alertar de las siete plagas de Egipto que caerán en nuestra tierra" si hay un nuevo Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez, "todo un clásico si no fuera porque el argumentario se da de bruces con que el Gobierno progresista de Sánchez ha destinado a Andalucía más de 31.000 millones de euros en los cinco años que lleva gobernando", ha apostillado Espadas.

Tras censurar además que a Moreno "no se le cae de la boca que la igualdad está en peligro por no se sabe qué" acuerdos van a producirse por parte del PSOE con otros territorios, Espadas ha propuesto al presidente de la Junta una "reflexión seria, serena, ante los andaluces" al hilo de la iniciativa que este mismo jueves defiende el Grupo Socialista en el Pleno para pedir la creación de una ponencia que evalúe el desarrollo del Estatuto de Autonomía.

Espadas ha defendido que los gobiernos socialistas en Andalucía consiguieron garantizar con dicho Estatuto "la igualdad teórica", pero ha preguntado a Moreno si no le parece que "ha llegado el momento de evaluar con rigor si hemos conseguido la igualdad real", y ha animado al presidente a "afrontar sin miedo este debate, porque sólo reconociendo la realidad seremos capaces de mejorarla".

"En mi opinión, más autogobierno debe suponer más y mejor gobierno de nuestras competencias", ha dicho Espadas antes de agregar que "el autogobierno no puede ser utilizado en vano, exclusivamente para confrontar con el Gobierno de España o con otros territorios, tal y como, desgraciadamente, nos tiene acostumbrados" Juanma Moreno, según ha lamentado.

En esa línea, Espadas ha aseverado que "Andalucía tiene un Estatuto de primera, pero lo que no puede permitirse es tener un gobierno de segunda", que en el ejercicio de sus competencias "nos lleva a incrementar la desigualdad o la divergencia con otros territorios".

El líder del PSOE-A ha sostenido que "trabajar por la igualdad de oportunidades de los españoles es subir el Salario Mínimo Interprofesional, es revalorizar las pensiones, es hacer más dignos los contratos de trabajo, es crear el Ingreso Mínimo Vital", medidas a las que el PP votó en contra "en la pasada legislatura", según ha reprochado Espadas a Moreno.

Además, el dirigente del PSOE-A ha advertido al presidente del PP-A de que "lo que quiebra la igualdad de oportunidades son los pactos de su partido --el PP-- con la ultraderecha en otros territorios autonómicos que invisibilizan la violencia machista, que ponen en peligro las políticas para erradicarla, que dejan de apoyar las reivindicaciones del colectivo Lgtbi, que derogan la memoria democrática y que hacen regalos fiscales a los más ricos".

"La igualdad salta por los aires por su mala gestión", ha afeado Espadas a Moreno antes de llamar la atención además acerca de que "Andalucía sea una de las últimas comunidades autónomas en gasto social por habitante", algo que, según ha agregado, debe llevar al presidente de la Junta "a la reflexión de si estamos o no cumpliendo el Estatuto y lo que preveía" el mismo.

MORENO ALUDE A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por su parte, Moreno ha respondido al líder regional socialista que "defender nuestra comunidad es defender la financiación" justa que desde el Parlamento andaluz llevan "años" reclamando al Gobierno central, y que también reivindicó la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuando era consejera del ramo en el Ejecutivo andaluz.

Moreno ha defendido que por parte de la Junta han sido "bastante voluntaristas y sensatos a lo largo de estos cuatro años y medio" de su presidencia, e incluso hasta plantearon "una alternativa" a la reforma del modelo de financiación que era "un fondo de compensación o de nivelación mientras se aprobaba" un nuevo sistema que "propuso también la Generalitat Valenciana con un gobierno socialista".

El presidente andaluz ha reprochado a Espadas que "votó que 'no' en el Senado a ese fondo de nivelación", y ha concluido preguntando al líder del PSOE-A si "cree que votando que 'no' a ese fondo de nivelación, diciendo que 'no' a las inversiones que necesitamos en materia ferroviaria y en materia hidráulica en Andalucía, se puede coger la bandera en Andalucía".