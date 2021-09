Espadas reafirma su "voluntad de negociación" para acordar el Presupuesto 2022 tras recibir borrador del anteproyecto

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reafirmado este jueves su "voluntad de diálogo y negociación" con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno para llegar a un acuerdo que posibilite la aprobación del Presupuesto de la Junta para el próximo año 2022, del que este pasado miércoles "por la noche" recibió "borrador del anteproyecto".

Así lo ha relatado Juan Espadas en una rueda de prensa en el Parlamento la víspera de la reunión que él mismo había solicitado con el presidente de la Junta para abordar el próximo proyecto de Presupuestos andaluces, que finalmente Juanma Moreno también va a mantener por separado con representantes de los cinco grupos parlamentarios en el Palacio de San Telmo.

El líder de los socialistas andaluces ha explicado que este pasado miércoles por la noche "recibimos el borrador del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para su remisión al Consejo Consultivo, de manera sorpresiva y extraña", según ha apuntado, porque "un día antes de que se produjeran los contactos con las fuerzas políticas parece extraño que el Gobierno saque el texto que tan sólo hace unos días", en las reuniones que la Consejería de Hacienda mantuvo con los grupos, "nos decía que aún no estaba preparado".

Tras apuntar que "hubiera sido una magnífica oportunidad" que desde el Gobierno andaluz hubieran optado por "escuchar antes" a los grupos e "intentar luego darle confección final al anteproyecto y luego remitirlo", Espadas ha señalado que haber recibido el borrador "anoche" le llevó a pensar que, si el Gobierno "enseña las cartas del proyecto de Presupuestos casi antes de sentarse", él también podía adelantar a la prensa "algunas de las cartas" que definen la posición con la que el PSOE de Andalucía acude al encuentro con la Junta.

Espadas ha querido dejar claro que acude con "disposición de voluntad de diálogo y de negociación para llegar a un acuerdo", de modo que no va "con líneas rojas, sino con propuestas para que el interés de los andaluces se refleje en el proyecto de Presupuestos".

UN ACUERDO "EXCEPCIONAL" EN UN MOMENTO "EXCEPCIONAL"

Ha aseverado que "un momento excepcional como éste, en el que Andalucía necesita recuperarse económicamente cuanto antes necesita decisiones excepcionales de los grupos", y en ese sentido ha puesto de relieve que "nunca ha habido un acuerdo político en Andalucía entre el partido en el gobierno y el primer partido en la oposición", pero "un momento excepcional probablemente requiere de un acuerdo excepcional", según ha incidido.

Espadas ha considerado que "solamente hace falta tener altura política, voluntad y acercar como mínimo las prioridades, los puntos de equilibrio entre las dos únicas fuerzas políticas que pueden hacer posible que el Presupuesto salga adelante en la Cámara", que son PP y PSOE, según ha sostenido.

Tras subrayar que la Junta va a contar para este Presupuesto "con la mayor envolvente de su historia", de forma que "tiene margen de recursos económicos para la negociación", Espadas ha resumido los "ocho ejes" en los que se condensan las "prioridades" socialistas "para un acuerdo presupuestario".

OCHO EJES

"Necesitamos fiarnos del Gobierno para pactar con él", ha sido el primero de los ejes expuesto por Juan Espadas, quien ha explicado que ello significa "que queremos transparencia y rigor en las cuentas". Y la transparencia significa, según ha agregado, poder saber cuál es la ejecución presupuestaria real del Gobierno, que "se nos antoja muy baja" y también cuál es la ejecución de los fondos extraordinarios que se han recibido del Ejecutivo nacional.

"Si nos sentamos a negociar quiero saber a dónde se van a destinar los fondos", ha recalcado el dirigente socialista, quien también ha señalado que quieren conocer la previsiones respecto a los fondos de la Unión Europea, porque "seguimos sin saber qué quiere hacer la Junta con ellos en el marco de sus competencias".

El segundo de los ejes se refiere al "blindaje" de los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad, las políticas sociales y la dependencia. "Tienen que ser prioridades del presupuesto, si no, no tendrán el respaldo del PSOE", ha sentenciado Espadas.

Respecto al ámbito sanitario, ha sido contundente al señalar que la presencialidad en los centros de atención primaria, que tiene que ser ya una realidad, "no se negocia": "No habrá acuerdo posible si esos centros no están abiertos".

Otra cuestión fundamental es la equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con los de otras comunidades, ya que actualmente existen diferencias retributivas importantes. Ha considerado que esa equiparación salarial requerirá de varios ejercicios, al menos tres. También ha hecho extensible esta petición en relación con los docentes.

Sobre la dependencia, reclamará una subida del precio de plazas de al menos el 7 por ciento en 2022.

El tercer eje que Espadas planteará en su reunión con Moreno se refiere a la recuperación económica y del empleo, y ha criticado especialmente que la Junta no tenga una política industrial "ni interés para mejorar la situación de empresas en crisis". Demandará al presidente el cumplimiento de los compromiso son sectores estratégicos como el aeroespacial.

En materia de empleo, ha pedido conocer a dónde se van a destinar los fondos que han llegado del Ejecutivo central, casi 600 millones de euros. Pondrá sobre la mesa la necesidad de que haya proyectos para empleo joven, emprendimiento y microempresas, y apoyo al empleo de las mujeres que en el medio rural.

El cuarto eje se refiere a la necesidad de que haya un incremento de las inversiones públicas y se programen las inversiones de los proyectos que están comprometidos con las distintas provincia, como la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

El quinto eje que planteará Espadas en la reunión se refiere a la necesidad de incrementar la financiación de los ayuntamientos a través de la Patrica. "Los tributos propios se tienen que aumentar", ha apuntado.

Un sexto eje se refiere a políticas para los jóvenes, sobre todo, en el ámbito de la Formación Profesional, donde se requieren más plazas públicas, en lugar de destinar subvenciones a centros privados, mientras que también hay que aumentar la dotación para las universidades en 270 millones para alcanzar la cifra de 1.500 millones en 2022.

Un compromiso con la cultura será el séptimo eje que plantee Espadas en su reunión con Moreno. "Pido que se refleje un compromiso con las industrias creativas. La cultura y la economía van de la mano", ha expuesto el dirigente socialista, quien reclamará una dotación de 60 millones.

QUE LA JUNTA CUMPLA LA LEY DE MEMORIA

El octavo eje al que se ha referido está relacionado con la memoria histórica y la necesidad de que el Gobierno andaluz cumpla la ley andaluza. "Es inaceptable el nivel de ejecución del presupuesto en materia de memoria", ha señalado.

A preguntas de los periodistas, Espadas ha lamentado que las declaraciones que ha estado escuchando "por parte del Gobierno del PP" en estos días en torno al posible acuerdo con el PSOE-A para los Presupuestos "se acercan más a las dudas o incluso al ninguneo que a una voluntad sincera de llegar a un acuerdo", y ha aseverado que, "si el PSOE llega a un acuerdo con el PP, ya le digo yo que en esa mesa no estará Vox".