Espadas siente "absoluto" respaldo del PSOE y recuerda que a las municipales "se presentan los alcaldes" y no él

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha dicho este jueves que se siente "absolutamente" respaldado por su organización para seguir al frente de la federación socialista andaluza pese al mal resultado cosechado en las pasadas elecciones del 19 de junio --el peor en la historia del PSOE andaluz--, y de cara a los comicios locales de mayo de 2023 ha recordado que quienes "se presentan" a esa cita con las urnas "son los alcaldes" que aspiran a ser reelegidos, y no él, que ya encabezó la candidatura socialista en las referidas autonómicas de hace tres meses y medio.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Juan Espadas se ha pronunciado así en respuesta a preguntas sobre su pasado, presente y futuro políticos, al respecto de lo cual ha advertido de que él es una persona "de asumir retos, no de echar a correr".

Ha defendido que, en su etapa de alcalde, se encontraba "muy bien" al frente del Ayuntamiento de Sevilla, "con una mayoría que le permitía gobernar de forma holgada, con una estabilidad institucional importante", pero cuando se presentó la oportunidad de aspirar a la candidatura del PSOE-A a la Junta entendió "que Andalucía era muy importante y que mi partido debía seguir siendo un partido de gobierno en Andalucía, y por eso debía contribuir con un proyecto político".

Espadas ha remarcado que ese proyecto "no ha hecho más que arrancar" y "ha requerido una renovación importante de su capital humano para hacer frente a nuevas responsabilidades", y tras el "revés" del 19 de junio, el PSOE andaluz está en fase de levantarse, volver "a empezar" y a "trabajar de nuevo", con "un proyecto nuevo, ilusionante, que lo único que queremos es que nos dejen alumbrar definitivamente".

En esa línea, se ha comprometido a trabajar en los cuatro años de la actual legislatura por "demostrar a los ciudadanos que tenemos un mejor equipo y un mejor proyecto para Andalucía", y ha añadido que él no tiene "caducidades más que las que mi partido me da cuando en un congreso me atribuye la Secretaría General" del PSOE-A y, "por tanto, un ciclo político" del "que luego rendiré cuentas".

A la pregunta de si se siente respaldado por su organización ahora mismo, Espadas ha respondido que "absolutamente", y ha apostillado que "todo lo demás son los ruidos normales en una organización tan grande donde claro que hay críticas cuando las haya, pero sobre todo hay muchísimo trabajo de coordinación".

Ha remarcado además que, antes de presentarse a las primarias para encabezar la candidatura del PSOE-A a la Junta, él ya había dicho "que iba a estar dos mandatos al frente de la Alcaldía de Sevilla", y eso es lo que ha cumplido aunque es verdad que "ha recortado un año" ese periodo de tiempo, algo que "no estaba previsto cuando hablé de la limitación de mandatos", según ha reconocido.

"Soy un firme defensor de la limitación de mandatos, así que no me arrepiento" de haber dejado la Alcaldía de Sevilla "porque entiendo que, salvo un accidente de mayor cuantía, no hubiera repetido un tercer mandato porque además lo dije", ha expuesto Espadas.

Ha incidido en que "Andalucía necesita un proyecto del PSOE fuerte, y el PSOE y la gente que me acompaña en este momento ahora mismo estamos ilusionados, desde la derrota del 19 de junio más aún, y dispuestos a volver a recuperar el Gobierno andaluz". "Vamos a trabajar para ello", ha remachado.

ELECCIONES LOCALES

Sobre las elecciones municipales de mayo de 2023, ha dicho que "son muy importantes para el PSOE de Andalucía y de España, porque luego vendrán las generales", y se ha declarado "seguro" de que los socialistas van a "renovar a muchísimos alcaldes y alcaldesas", y a "tener oportunidad de asumir algunas alcaldías nuevas".

En todo caso, ha querido dejar claro que él se presentó "a unas elecciones autonómicas el 19 de junio", y "los que se presentan ahora son los alcaldes y alcaldesas" a los comicios locales.

En esa línea, ha añadido que la "obligación" que, de cara a esa cita con las urnas, él tiene como secretario general del PSOE-A pasa por "que cada alcalde o alcaldesa, cada portavoz de la oposición, tenga su espacio político" para que las elecciones locales "no sean una segunda edición de las autonómicas" en Andalucía "ni mucho menos una edición previa de las generales", según ha concluido Espadas.