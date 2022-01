Espadas traslada a UGT-A y CCOO-A su propuesta para un "gran acuerdo social" por la sanidad pública andaluza

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha trasladado este lunes a los sindicatos UGT-A y CCOO-A, en sendas reuniones con las secretarias generales de ambas centrales, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, su propuesta para impulsar un "gran acuerdo social" por la sanidad pública andaluza con participación de los profesionales de dicho sector.

Según ha informado el PSOE-A en una nota, Espadas y las citadas líderes sindicales han compartido la "preocupación ciudadana", de la formación socialista y de UGT-A y CCOO-A, por la "situación de colapso" de la sanidad pública en la comunidad mientras el Gobierno de Juanma Moreno "no reacciona" y permanece "instalado en la autocomplacencia".

"Parece que el único que no ve el colapso sanitario es Moreno Bonilla", ha señalado Juan Espadas, quien ha reivindicado su propuesta de "gran pacto" por la sanidad, que "ya no es sólo político, es una propuesta social".

El líder del PSOE-A ha criticado que Moreno continúa "de perfil" ante la saturación de los servicios sanitarios, y ha criticado que el presidente de la Junta responda por escrito a la oferta socialista de un gran acuerdo por la sanidad andaluza pública diciendo que "no aquí hay problema, que aquí no ha pasado nada".

El responsable regional socialista ha defendido que el pacto tiene que implicar a los profesionales de la salud y contemplar "medidas retributivas y de estabilidad laboral" para el personal sanitario, y ha recalcado que "no nos podemos cruzar los brazos viendo cómo los pacientes tienen que irse a la sanidad privada porque no funciona la público".

"Moreno Bonilla debe sentarse y respaldar cualquier acción que lleve más recursos al sistema para que funcione mejor", ha aseverado Espadas, y ha considerado que "ya no es momento de aplaudir, es el momento de respaldar la labor" de ese personal sanitario.

El secretario general del PSOE-A también ha reiterado la urgencia, a su juicio, de "sentarse" con los profesionales de la sanidad "y ponerles en el centro del sistema", además de "reforzar la salud mental y todo aquello que están desmantelando", en su opinión, desde el Gobierno de la Junta en el sistema sanitario público.

LAS "COLAS" EN LOS CENTROS DE SALUD

"Mejorar la sanidad no es preocupación sólo del PSOE, es de toda la sociedad, sindicatos, usuarios, alcaldes y alcaldesas", ha incidido Espadas, quien, posteriormente, en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, ha defendido que, "más allá de lo que electoralmente le interese o no al PP o al PSOE, hay que atender a lo que está pasando ahora mismo en las colas de los centros de salud".

"De lo que quiero hablar es de si de verdad o no el Gobierno andaluz está preocupado por la situación de la Atención Primaria, por que la gente llame por teléfono y o no se lo cojan o la aplicación de 'Salud Responde' no le dé una cita, o se la dé en dos semanas o 20 días", ha continuado Espadas antes de agregar que, si Moreno "está preocupado" por todo ello, él le ha planteado la opción de "sentarnos para fijar al menos una inyección de recursos económicos" que, si el presidente de la Junta "quiere llevar al Parlamento andaluz, recibirá el respaldo del PSOE".

El líder socialista ha señalado que "esperaba otra contestación del presidente de la Junta" a su solicitud por escrito de una reunión para abordar la situación de la sanidad. "Si de verdad la sanidad preocupa, por qué Moreno se niega a sentarse conmigo, que soy el líder de la oposición y quien representa en estos momentos a la primera fuerza política en Andalucía", la que cuenta con más diputados en el Parlamento autonómico, ha cuestionado Espadas.

"Estamos hablando de inyectar al sistema sanitario público los recursos humanos y económicos urgentes que necesita, y el que gobierna es el presidente, el que coordina a todo el gobierno", ha abundado Espadas, quien por ello ha defendido que quiere "saber qué opina" Juanma Moreno, que "venga conmigo a una cola en un centro de salud y escuche a los andaluces", ha añadido.

UGT-A APOYA LA PROPUESTA DE PACTO DE ESPADAS

Por su parte, UGT Andalucía ha expresado su apoyo al pacto por la sanidad que plantea Juan Espadas, según ha confirmado el sindicato en un comunicado, en el que ha señalado que su secretaria general, Carmen Castilla, ha recordado a los 8.000 sanitarios "despedidos" del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que "tanto se han echado en falta, y se siguen echando, en esta sexta ola de la pandemia" de Covid-19.

En esa línea, la secretaria general de UGT-A ha apuntado que "la sanidad pública andaluza lleva arrastrando déficit de personal, desde hace mucho tiempo, desde los recortes decididos por el gobierno 'popular' en 2012, pero la pandemia ha puesto al sistema sanitario público al borde del colapso". "Hablamos de médicos, enfermeros, técnicos, pero también de gestores de servicios, que tan necesarios son para agilizar las listas de espera que ahora están desbordadas", ha abundado Carmen Castilla.

Igualmente, la líder sindical ha advertido de que hay "otros doce mil médicos, enfermeros y de otras categorías" en Andalucía "que pueden ir a la calle si el Gobierno andaluz no cambia de rumbo y decide apoyar, de una vez por todas, una sanidad pública fuerte, que dé el servicio que merece a la sociedad andaluza".

Asimismo, la secretaria general de UGT-A ha advertido de que en los próximos años se jubilarán entre "un 35% y un 40%" de los profesionales sanitarios "nacidos en el 'baby boom'", es decir, los nacidos entre 1957 y 1977, y "no hay suficientes estudiantes en la actualidad que puedan hacerles el relevo generacional".