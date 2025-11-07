España afirma que es más importante que nunca que "el modelo andaluz" de Moreno se traslade al país

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el comienzo del XVII Congreso del PP Andaluz. A 7 de noviembre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) acoge la inauguración del XVII - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado este viernes que es más importante que nunca que el "modelo andaluz" que Juanma Moreno practica en Andalucía se traslade al conjunto del país, se encuentra "bloqueado" por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado España durante su intervención ante el plenario del 17 Congreso regional del PP-A --que ha arrancado este viernes en Sevilla-- para presentar el contenido de la ponencia 'Política', de la que ha sido coordinadora.

"España está bloqueada y ahora Andalucía y el PP andaluz son más importante que nunca", según ha señalado la consejera, apuntando que el Gobierno de Juanma Moreno está "cambiando la forma de hacer política, porque gobernamos desde la cercanía, desde los pueblos, desde la escucha, sabiendo que la mejor política es la que mejora la vida de la gente".

"Andalucía ha demostrado que se puede gobernar con serenidad y con éxito, que la estabilidad no es inmovilismo, sino que es la base sobre la que se construye el cambio, y que el diálogo no es debilidad, sino que es fortaleza, y que la política puede ser decente, útil y esperanzadora", ha expresado.

Ha señalado que para que Andalucía siga avanzando, "también se necesita un gobierno de España que no la frene, que no la agravie y que no la maltrate" como está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Un gobierno que no nos quite lo que legítimamente es nuestro para dárselo a otros territorios únicamente por intereses políticos", ha añadido la consejera andaluza, para quien el nuevo gobierno que necesita el país sólo "puede venir de la mano" de Alberto Núñez Feijóo y del PP.

"España necesita que se extrapole al Gobierno central el modelo andaluz de Juanma Moreno", ha sentenciado la consejera, para quien Andalucía tiene hoy "voz propia gracias a Juanma Moreno".