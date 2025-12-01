El espectáculo 'Navidad con Habichuela' cumple diez años en Granada con Diana Navarro entre otros artistas

Presentación del espectáculo 'Navidad con Habichuela' para el próximo 19 de diciembre de 2025 - AYUNTAMIENTO

GRANADA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Isabel la Católica de Granada acogerá el próximo 19 de diciembre, a las 21,30 horas, una cita que reunirá a grandes figuras del flamenco y de la música granadina bajo el título 'Navidad con Habichuela', la cual propone un viaje emocional al corazón de las fechas navideñas en tierras granadinas en su décimo aniversario con artistas con Diana Navarro.

En ellas los villancicos se cantan por bulerías, las palmas comparten protagonismo con las guitarras y el calor de la tradición familiar se transforma en arte, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada, Juan Habichuela Nieto, heredero de una de las grandes sagas flamencas, será el encargado de "dirigir el espectáculo y de guiar al público a una noche llena de raíces y emoción".

Sobre el escenario se unirán las voces de Irene Molina, Aroa Fernández, Susi Fernández y Jenny de la Charo, junto al compás de la percusión de Carlos Merino, la sensibilidad del piano de Carlos Civatos y la segunda guitarra de José de la Chati. A ellos se sumarán artistas invitados que harán aún más especial esta celebración: el Coro de Cámara de Granada que aportará un sello coral a la tradición flamenca, la fuerza escénica del bailaor Juan Fernández Montoya Barullo Farruco y la presencia de José Antonio García, vocalista de la mítica banda granadina 091.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado en nota de prensa que "esta cita con 'Navidad con Habichuela' demuestra la capacidad que tiene Granada para convertir su tradición en cultura viva, en una expresión artística que nos identifica y que al mismo tiempo nos proyecta hacia el futuro. Recuperar y poner en valor este tipo de espectáculos forma parte del alma de nuestra candidatura y nos permite mostrar a Europa una manera de vivir la cultura que es única en el mundo por lo tanto, esta cita representa un paso más en el camino hacia Granada 2031".

Por su parte, el concejal de Cultura de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha subrayado "que la ciudad está respondiendo con entusiasmo a las iniciativas que conectan la identidad cultural de Granada con su presente creativo y recordó que la capitalidad cultural se construye también desde este tipo de eventos que fortalecen el tejido artístico y consolidan la tradición como motor cultural y social".

Con su décimo aniversario, el espectáculo se confirma como una de las grandes citas del mes de diciembre y como un testimonio de cómo Granada mantiene vivas sus costumbres, las adapta, las celebra y las convierte en un espacio de encuentro entre generaciones. En una noche en la que no habrá trineos ni nieve, pero sí compás, emoción y calor de familia, la ciudad volverá a sentir así, según han apuntado desde el consistorio, "la Navidad desde su esencia más verdadera".