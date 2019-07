El espeleólogo José Millán destaca que "muchas minas de agua se siguen usando hoy día" como en la época romana

Publicado 16/07/2019 11:12:01 CET

El espeleólogo José Millán ha señalado este martes que "todavía" muchas minas de agua "se siguen usando hoy día en las fincas agrícolas", tal y como se utilizaban en la época romana para lo que fueron construidas hace, aproximadamente, 2.000 años.

Millán ha hecho estas declaraciones en los talleres 'Metodología y registro en espacios subterráneos' y 'Técnicas y equipos espeleológicos' durante el seminario 'Introducción a la espeleoarqueología aplicada: el estudio de las minas de agua' dentro de la XVII edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de

Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

El experto ha explicado que "las minas de aguas abastecían determinadas construcciones como termas o llevaban agua potable a las ciudades y villas y son muy singulares porque requieren una técnica bastante depurada que los

romanos supieron hacer con bastante maestría". Ha puntualizado que "no hay prácticamente estudios sobre estas estructuras ya que son galerías solamente recorridas por poceros y por gente del campo y no se han analizado a fondo".

Además, ha comentado que "las minas de agua están por toda la comarca de Los Alcores, desde Carmona hasta Alcalá de Guadaíra, algunas debajo del casco urbano y otras en medio del campo". Según ha detallado, "los musulmanes hicieron algunas pero, al parecer, en Carmona ya estaba todo hecho y todas las que estamos encontrando, salvo un par de excepciones, son de origen romano".

También ha relatado que "hay galerías que no son del periodo islámico sino que se han excavado en épocas muy

recientes, como algunas que aprovechan las antiguas minas romanas" y ha precisado que "hay algunas que tienen casi siete kilómetros y, bajo el casco urbano de Carmona, por lo menos hay tres o cuatro kilómetros". No obstante, ha señalado que "la mayoría o gran parte de las que se encuentran en casco urbano son inaccesibles porque están taponadas o inundadas".

El espeleólogo ha expresado que "las minas de aguas son parecidas a las de los mineros, pero son estrechas porque están diseñadas para la captación de acuíferos y no cuentan con grandes cámaras". "Aquí son galerías, normalmente estrechas, a veces de gran altura pero con una anchura que no supera los 80 centímetros", ha indicado Millán, que ha comentado que son minas "que podríamos decir que son claustrofóbicas cuya única finalidad es captar veneros de agua, con lo cual no hacía falta sobredimensionarlas".