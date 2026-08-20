Estabilizado el incendio que afecta al paraje de Las Charcas en Jayena (Jaén)

Una de las primeras imágenes del incendio declarado en Jayena. A 20 de agosto de 2026. - PLAN INFOCA

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha informado de que el incendio declarado en la tarde de este jueves en el paraje de Las Charcas del municipio granadino de Jayena ha quedado estabilizado.

Así lo señala el propio Plan Infoca en sus publicaciones en redes sociales en las que detalla que la actuación contra el incendio la han comenzado con dos Bricas, tres grupos de bomberos forestales con un vehículo autobomba, un técnico de extinción, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. También han llegado a estar en el lugar una unidad médica, cinco helicópteros y cuatro aviones de carga en tierra más un avión de coordinación.

El origen del fuego podría haber estado en una zona agrícola probablemente abandonada desde donde habría pasado a una zona forestal con pastizal y matorral. Asimismo, la propagación ha avanzado rápida debido al viento en la zona que ha dificultado y retardado las labores de extinción.

El área afectada por este incendio ya estabilizado no está poblada y, según el Infoca, sigue desplegado personal en el lugar hasta su extinción definitiva.