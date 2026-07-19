Estabilizado el incendio forestal declarado en Cardeña (Córdoba)

Imagen del incendio. - PLAN INFOCA

CARDEÑA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 21,00 horas el incendio forestal declarado horas antes en el paraje Venta del Charco, en el término municipal de Cardeña (Córdoba).

El fuego evoluciona así favorablemente y no presenta frentes activos que permitan que las llamas avancen libremente, según ha informado el dispositivo andaluz contra los incendios forestales a través de sus redes sociales.

En el momento de su declaración fueron movilizados diez medios aéreos --tres helicópteros semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y una aeronave de coordinación--, junto a 33 efectivos por tierra, una autobomba y un buldócer.

Tras su estabilización, han sido retirados los medios aéreos y el buldócer, mientras que el operativo terrestre se ha reducido en tres efectivos, hasta los 30, y se ha reforzado con dos autobombas adicionales, por lo que permanecen trabajando en la zona tres vehículos de este tipo para lograr el control del incendio.