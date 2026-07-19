Estabilizado el incendio forestal declarado en Cardeña (Córdoba)

Imagen del incendio.
Imagen del incendio. - PLAN INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 19 julio 2026 21:43
Seguir en

CARDEÑA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 21,00 horas el incendio forestal declarado horas antes en el paraje Venta del Charco, en el término municipal de Cardeña (Córdoba).

El fuego evoluciona así favorablemente y no presenta frentes activos que permitan que las llamas avancen libremente, según ha informado el dispositivo andaluz contra los incendios forestales a través de sus redes sociales.

En el momento de su declaración fueron movilizados diez medios aéreos --tres helicópteros semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y una aeronave de coordinación--, junto a 33 efectivos por tierra, una autobomba y un buldócer.

Tras su estabilización, han sido retirados los medios aéreos y el buldócer, mientras que el operativo terrestre se ha reducido en tres efectivos, hasta los 30, y se ha reforzado con dos autobombas adicionales, por lo que permanecen trabajando en la zona tres vehículos de este tipo para lograr el control del incendio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado