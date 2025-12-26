La estación de esquí de Sierra Nevada, protagonista de las nuevas tarjetas de débito de Unicaja

Tarjetas de débito de Unicaja. - UNICAJA

GRANADA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, como patrocinador oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada (Granada), ha lanzado dos nuevas tarjetas de débito que, en esta ocasión, tienen como protagonista a este complejo invernal.

La entidad financiera refuerza así su apuesta por el deporte de montaña y los aficionados a la nieve, y muestra también su compromiso con la personalización de servicios financieros.

En ambas tarjetas los deportes de invierno, la nieve y el cielo azul son los protagonistas junto a los logos de Unicaja y Sierra Nevada.

El modelo que presenta a una persona esquiando está destinada al público en general y el que destaca la práctica de snowboard es para el segmento joven.

Las nuevas tarjetas ya pueden ser contratadas en la red de oficinas de Unicaja y, próximamente, también a través de la banca digital (web y app).

Estos productos responden a la estrategia de Unicaja de apoyo a Sierra Nevada, gestionada por la empresa pública Cetursa, además de a su interés por reforzar el apoyo al tejido productivo y a los sectores impulsores del desarrollo económico y del empleo en sus zonas de actuación.

También se enmarca en el firme compromiso de la entidad, en línea con su modelo de banca cercana, con el fomento del deporte y sus valores.

Para ello, colabora en el desarrollo de actividades deportivas y de carácter familiar tanto en las pistas como en otros escenarios de Sierra Nevada, de acceso y participación abierta al público en general.

El lanzamiento de estas tarjetas se suma a otras experiencias impulsadas por Unicaja, tales como el sorteo de dos noches de hotel del 13 al 15 de febrero y de forfaits.

Para inscribirse en esta acción, los clientes tienen hasta el 31 de diciembre, siendo necesario solo acceder a la Banca Digital de Unicaja y, a continuación, a 'Sorteos y promociones'.

Asimismo, la entidad volverá a contar un año más con food trucks propios, que servirán como punto de información y de entrega de regalos y que, además, ofrecerán chocolate caliente a esquiadores y visitantes.

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada es una de las más visitadas e importantes de España. Situada en un enclave privilegiado, en el que coexisten las figuras de protección de Parque Natural y Parque Nacional, es una referencia en la gestión turística y en materia de sostenibilidad.

La actividad de la estación se mantiene durante todo el año, permaneciendo también abierta en verano, periodo en el que programa una oferta de ocio alternativa, que permite generar empleo y riqueza más allá de la temporada de invierno.