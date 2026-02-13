La estación de esquí de Sierra Nevada retrasa su apertura por fuertes vientos

Archivo - La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) en imagen de archivo - TWITTER CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término municipal de Monachil, en el área metropolitana de Granada, ha retrasado su apertura hasta las 10,30 horas por las fuertes rachas de viento de este viernes en la mañana, según ha informado a través de sus redes sociales.

Tras dos jornadas consecutivas de cierre esta semana por las intensas lluvias, la estación, donde se trabaja en todos los frentes de la explotación, tiene prevista su reapertura este viernes, si las condiciones meteorológicas finalmente lo permiten, con pistas y remontes en las zonas de Borreguiles, Río y Loma de Dílar, si bien advierte del "peligro extremo" que, en cualquier caso, supone el hielo fuera de pista.

Se prevé una apertura de 33 kilómetros de pistas con nieve dura. Se abrirían los telecabinas Al Ándalus y Borreguiles y los telesillas Parador, Emile Allais, Borreguiles I, Alhambra, Veleta, Jara y Loma de Dílar para acceder a ellas así como cuatro alfombras de iniciación.

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el director gerente de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, ha señalado que en esta empresa pública encargada de la gestión de la estación de esquí esperan que a partir de este sábado empiece a remitir el tren de borrascas, y se pueda avanzar en "prosperidad" en el recinto invernal andaluz.

"Queda temporada, queda mucha nieve, hay sitios con más de siete metros de nieve" en tanto "es una auténtica barbaridad lo que ha nevado" este invierno, ha resumido Ibáñez.