La estación de esquí de Sierra Nevada vuelve a cerrar este jueves por los efectos de la borrasca

Estación de esquí de Sierra Nevada a principios de este año - Joaquin Corchero - Europa Press

GRANADA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, permanecerá cerrada este jueves debido al estado de la superficie esquiable por los efectos de la borrasca Leonardo.

Según ha divulgado la estación de esquí en su perfil de la red social X, consultado por Europa Press, se prevé que la meteorología "siga siendo muy adversa en las próximas horas" con "fuertes precipitaciones, nula visibilidad y vientos huracanados".

Desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado cinco jornadas, incluida la de este miércoles, con condiciones meteorológicas "extremadamente adversas". La de este jueves será así el sexto cierre en diez días.

La primera noche de este temporal por el paso de la borrasca Leonardo ha sido de normalidad, si bien hay, según han detallado en la mañana de este miércoles desde la empresa pública que gestiona la estación de esquí, Cetursa, "riesgo muy alto de avalanchas", con lo que sigue siendo esencial extremar la precaución, y evitar desplazamientos y recorridos de montaña.

El recinto invernal andaluz abría pistas este pasado martes con retraso por los trabajos de acondicionamiento, después de que el lunes el fuerte viento, con rachas superiores a los 120 kilómetros por hora, impidiera su apertura. La semana pasada, entre el 27 y el 29 de enero concatenó tres jornadas de cierre consecutivos por las condiciones climatológicas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa aviso amarillo por vientos para este jueves en la zona de la provincia de Granada denominada Nevada y Alpujarras.

Este miércoles el aviso es naranja, al tenerse en cuenta un "peligro importante" por precipitaciones acumuladas en 12 horas de hasta cien litros por metro cuadrado, según especifica la web de la Aemet, consultada por Europa Press.